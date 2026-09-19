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Leni Setya Wati
Minggu, 20 September 2026 | 03.57 WIB

Suzy Pamer Gaya Elegan di Acara Skincare, Penampilan Barunya Curi Perhatian 

Suzy (x @kdrama_menfess)

JawaPos.com – Suzy kembali curi perhatian publik lewat penampilan terbarunya saat menghadiri sebuah acara brand skincare di Seoul.

Menurut laporan allkpop, Suzy hadir dalam sesi photo call di kawasan Seongdong-gu pada 18 September 2026. Penampilannya kali ini terasa berbeda karena Suzy memilih gaya rambut slicked back yang ditata rapi ke belakang hingga seluruh bagian wajahnya terlihat jelas.

Gaya rambut tersebut semakin menonjolkan garis wajah dan fitur Suzy yang selama ini menjadi salah satu daya tarik penampilannya.

Ia memadukannya dengan riasan bernuansa natural, complexion yang terlihat glowing, eyeliner tegas, serta lipstik merah muda lembut. Star News juga menyoroti pilihan belahan tengah dan gaya rambut all-back Suzy yang membuat 

Suzy tampil mengenakan mini dress putih bergaya shirt dress dengan bagian lengan bervolume dan rok yang melebar. Ia melengkapinya dengan stocking hitam dan sepatu heels terbuka.

Menurut MoneyToday, mini dress tersebut berasal dari Celine dan memiliki siluet yang cukup mencolok sehingga memberikan kesan elegan sekaligus playful pada penampilan Suzy.

Dalam sesi pemotretan, Suzy juga memperlihatkan sisi playful dengan berbagai pose di depan kamera. Ia terlihat melambaikan tangan, menyentuh pipi, membuat pose berbentuk bunga, hingga memberikan kiss gesture kepada fotografer.

Sports Kyunghyang melaporkan bahwa foto-foto Suzy dari acara tersebut kemudian turut menarik perhatian warganet setelah dibagikan melalui media sosial.

Di tengah kesibukannya sebagai aktris, Suzy juga tengah mempersiapkan sejumlah proyek baru. allkpop menyebut Suzy telah menyelesaikan proses syuting proyek Disney+ Delusion dan kini fokus pada serial Netflix Men of the Harem. Sebelumnya, drama Anna yang dibintanginya juga kembali menjadi perhatian setelah ditayangkan di televisi melalui MBC.

Dengan gaya rambut yang lebih berani dan busana bernuansa elegan, penampilan Suzy di acara skincare tersebut kembali memperlihatkan kemampuannya menghadirkan kesan berbeda dalam setiap kesempatan.

Tak hanya aktif di dunia akting, Suzy juga terus menjalani berbagai aktivitas sebagai figur publik dan tetap menjadi salah satu bintang Korea yang kerap mendapat sorotan ketika tampil di hadapan kamera.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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