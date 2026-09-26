Tak Harus Perawatan Mahal, 5 Cara Ini Bisa Membantu Mencerahkan Ketiak

JawaPos.com – Warna kulit ketiak yang lebih gelap dibandingkan bagian tubuh lainnya terkadang membuat sebagian orang merasa kurang percaya diri, terutama ketika mengenakan pakaian tanpa lengan.

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi berbagai hal, termasuk gesekan, kebiasaan mencukur, iritasi, atau penggunaan produk tertentu. Karena itu, perawatan yang lembut dan sesuai kondisi kulit menjadi hal yang penting.

Dilansir dari laman Alodokter dan Hello Sehat, terdapat sejumlah bahan rumahan yang kerap digunakan untuk membantu merawat sekaligus membuat kulit ketiak tampak lebih cerah. Berikut beberapa cara yang bisa dicoba:

1. Menggunakan Kunyit Kunyit menjadi salah satu bahan alami yang sering digunakan dalam perawatan kulit. Kandungan antioksidan dan sifat antimikroba yang dimilikinya membuat kunyit cukup populer sebagai bahan perawatan tradisional.

Untuk membuatnya, campurkan sedikit bubuk kunyit dengan air hingga membentuk pasta. Dalam resep yang beredar, kunyit juga dapat dicampurkan dengan air perasan lemon.

Oleskan tipis pada area ketiak, kemudian diamkan beberapa saat sebelum dibilas hingga bersih.

2. Memanfaatkan Mentimun Mentimun memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat memberikan sensasi menyegarkan pada kulit. Bahan ini juga kerap digunakan untuk membantu menenangkan kulit yang terasa kurang nyaman.

Cara menggunakannya cukup sederhana. Iris mentimun menjadi beberapa bagian, kemudian usapkan secara perlahan pada kulit ketiak.

Setelah beberapa menit, bersihkan area tersebut menggunakan air. Hindari menggosok terlalu kuat agar kulit tidak mengalami iritasi.