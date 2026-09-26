7 Alasan Anak Perlu Lebih Banyak Bermain dan Lebih Sedikit Kegiatan Terstruktur Menurut Psikologi

seseorang yang membiarkan anaknya bermain lebih banyak. (Magnific)

JawaPos.com - Di tengah kehidupan modern yang semakin padat, masa kanak-kanak terkadang ikut dipenuhi berbagai jadwal. Sekolah, les akademik, kursus bahasa, olahraga, musik, hingga berbagai kegiatan pengembangan bakat membuat sebagian anak memiliki agenda yang hampir sama padatnya dengan orang dewasa.



Kegiatan terstruktur tentu tidak selalu buruk. Justru, aktivitas seperti olahraga, musik, seni, dan pembelajaran tambahan dapat memberikan banyak manfaat ketika diberikan sesuai usia, minat, dan kemampuan anak.



Namun, ada satu hal yang sering terlupakan: anak-anak juga membutuhkan waktu untuk bermain tanpa terlalu banyak arahan dari orang dewasa.



Bermain bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu luang. Dalam psikologi perkembangan, bermain merupakan salah satu cara utama anak belajar memahami dunia, mengembangkan kemampuan sosial, mengatur emosi, memecahkan masalah, dan mengenali dirinya sendiri.



Ketika hampir seluruh waktu anak diisi dengan kegiatan yang sudah ditentukan, kesempatan untuk mengeksplorasi, berimajinasi, membuat keputusan sendiri, bahkan mengalami kebosanan dapat menjadi semakin sedikit.



Lantas, mengapa waktu bermain bebas begitu penting bagi perkembangan anak?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (25/9), terdapat tujuh alasannya.



1. Bermain Membantu Anak Mengembangkan Kemampuan Mengambil Keputusan



Salah satu perbedaan utama antara bermain bebas dan kegiatan terstruktur adalah tingkat kendali yang dimiliki anak.



Dalam kegiatan terstruktur, biasanya sudah ada aturan yang harus diikuti. Ada instruksi, jadwal, target, dan orang dewasa yang mengarahkan aktivitas.



Sebaliknya, ketika bermain bebas, anak memiliki kesempatan untuk menentukan sendiri apa yang ingin dilakukan.



Misalnya, seorang anak memiliki beberapa mainan di ruang bermain. Ia dapat memutuskan apakah ingin membuat rumah-rumahan, bermain sebagai dokter, menyusun balok menjadi gedung, menggambar, atau menciptakan permainan baru.



Keputusan-keputusan sederhana seperti ini sebenarnya memiliki nilai psikologis.



Anak belajar bahwa dirinya mampu memilih.



Ia juga belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Jika ia membuat sebuah permainan dengan aturan tertentu, misalnya, ia mungkin menemukan bahwa aturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Ia kemudian dapat mengubahnya.



Proses tersebut memberikan latihan dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, fleksibilitas berpikir, dan kemandirian.



Jika hampir semua aktivitas anak selalu ditentukan oleh orang dewasa, kesempatan untuk melatih kemampuan tersebut dapat menjadi lebih terbatas.



Bukan berarti orang tua harus membiarkan anak melakukan apa saja tanpa batas. Anak tetap membutuhkan struktur, aturan keselamatan, dan bimbingan.



Namun, di dalam batas yang aman tersebut, anak juga perlu memiliki ruang untuk berkata:



"Aku ingin bermain seperti ini."



Kemampuan menentukan pilihan kecil pada masa kanak-kanak dapat menjadi bagian dari proses yang lebih besar dalam membangun rasa percaya diri dan kemandirian.



2. Bermain Bebas Mendorong Imajinasi dan Kreativitas



Anak-anak memiliki kemampuan alami untuk menciptakan dunia mereka sendiri.



Sebuah kardus bisa berubah menjadi mobil.



Selimut bisa menjadi rumah.



Tongkat bisa menjadi pedang.



Sofa bisa menjadi kapal luar angkasa.



Bagi orang dewasa, benda-benda tersebut mungkin hanya benda biasa. Namun bagi anak, benda tersebut dapat menjadi bagian dari cerita yang mereka ciptakan.



Inilah salah satu kekuatan bermain bebas.



Ketika tidak selalu diberikan permainan dengan aturan yang sudah ditentukan, anak terdorong untuk menggunakan imajinasinya.



Ia harus menentukan sendiri:



Apa yang sedang dimainkan?

Siapa yang menjadi tokohnya?

Bagaimana ceritanya berlangsung?

Apa yang harus dilakukan ketika muncul masalah?

Bagaimana permainan tersebut berakhir?



Dalam psikologi perkembangan, kemampuan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan baru berkaitan dengan fleksibilitas kognitif dan kreativitas.



Kreativitas bukan hanya kemampuan menggambar atau membuat karya seni.



Kreativitas juga berarti kemampuan melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan cara yang berbeda untuk menyelesaikannya.



Karena itu, bermain bebas sebenarnya dapat menjadi ruang latihan mental yang sangat kaya.



Ketika anak diberi terlalu banyak instruksi—"begini caranya", "jangan seperti itu", "ikuti aturan ini"—ruang untuk menemukan cara mereka sendiri bisa semakin sempit.



Sesekali, orang tua dapat membiarkan anak bermain tanpa terlalu cepat memberikan solusi.



Jika anak berkata, "Aku tidak tahu mau bermain apa," tidak selalu harus langsung diberikan aktivitas baru.



Terkadang justru dari rasa bosan itulah ide baru muncul.



3. Bermain Membantu Anak Belajar Mengatur Emosi



Masa kanak-kanak bukan hanya masa belajar membaca, berhitung, atau menghafal informasi.



Anak juga sedang belajar memahami dunia emosionalnya.



Mereka belajar apa arti marah, kecewa, takut, senang, cemburu, frustrasi, dan bangga.



Bermain memberikan ruang yang relatif aman bagi anak untuk mengalami berbagai emosi tersebut.



Bayangkan dua anak sedang bermain bersama.



Mereka mungkin mengalami konflik karena sama-sama ingin menggunakan mainan yang sama.



Salah satu anak mungkin merasa kesal.



Yang lain mungkin menolak berbagi.



Mereka kemudian harus mencari jalan keluar.



Bagi orang dewasa, konflik seperti ini mungkin terlihat kecil. Namun bagi anak, pengalaman tersebut merupakan kesempatan untuk berlatih mengelola emosi dan bernegosiasi.



Dalam permainan, anak juga dapat mengalami kegagalan.



Bangunan baloknya runtuh.



Permainannya tidak berjalan sesuai rencana.



Temannya tidak mengikuti aturan yang ia buat.



Ia kalah dalam sebuah permainan.



Semua pengalaman tersebut dapat menjadi latihan kecil untuk menghadapi frustrasi.



Anak tidak selalu perlu diselamatkan dari setiap rasa kecewa.



Yang lebih penting adalah memastikan bahwa ia memiliki lingkungan yang aman untuk belajar menghadapinya.



Orang tua dapat membantu dengan mengatakan:



"Kamu kecewa karena bangunannya roboh, ya. Mau coba lagi dengan cara lain?"



Kalimat sederhana seperti ini membantu anak mengenali emosinya sekaligus melihat bahwa kegagalan bukan akhir dari semuanya.



4. Bermain Memberikan Kesempatan untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial



Anak tidak belajar keterampilan sosial hanya melalui nasihat.



Mereka juga perlu mengalaminya secara langsung.



Bermain bersama teman merupakan salah satu tempat paling alami untuk belajar berinteraksi.



Dalam permainan, anak belajar:



menunggu giliran,

berbagi,

bernegosiasi,

menyampaikan keinginan,

memahami sudut pandang orang lain,

menyelesaikan konflik,

bekerja sama,

dan memperbaiki hubungan setelah terjadi perselisihan.



Misalnya, dua anak ingin menjadi tokoh utama dalam permainan.



Tidak ada orang dewasa yang langsung menentukan siapa yang harus menang.



Mereka harus mencari solusi.



Mungkin mereka bergantian.



Mungkin mereka menciptakan dua tokoh utama.



Mungkin mereka mengubah aturan permainan.



Proses tersebut merupakan latihan sosial yang sangat penting.



Kegiatan terstruktur juga dapat mengajarkan kerja sama, tentu saja. Namun permainan bebas memiliki keunikan karena interaksi sosialnya sering muncul secara spontan.



Anak harus membaca situasi dan menyesuaikan perilakunya.



Jika terlalu mendominasi, temannya mungkin berhenti bermain.



Jika tidak mau berkomunikasi, permainan mungkin tidak berjalan.



Dengan demikian, anak mendapatkan umpan balik sosial secara langsung.



Ia mulai memahami bahwa hubungan dengan orang lain membutuhkan fleksibilitas.



5. Waktu Bermain Memberikan Ruang bagi Otak untuk Beristirahat



Anak-anak memang memiliki energi yang besar.



Namun, itu tidak berarti mereka mampu terus-menerus menerima rangsangan dan tuntutan tanpa membutuhkan jeda.



Sekolah sendiri sudah membutuhkan perhatian, konsentrasi, mengikuti aturan, mengingat informasi, dan mengendalikan perilaku.



Setelah itu, jika seluruh waktu luang juga dipenuhi jadwal tambahan, anak mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk benar-benar beristirahat secara mental.



Waktu bermain yang tidak terlalu diarahkan dapat menjadi bentuk jeda psikologis.



Anak tidak selalu harus menghasilkan sesuatu.



Tidak harus mendapatkan nilai.



Tidak harus memenangkan kompetisi.



Tidak harus menunjukkan perkembangan tertentu.



Ia hanya bermain.



Hal ini penting karena perkembangan anak tidak berlangsung hanya ketika mereka sedang "belajar" secara formal.



Otak juga membutuhkan waktu untuk memproses berbagai pengalaman.



Karena itu, konsep downtime atau waktu tanpa tuntutan tertentu memiliki nilai penting dalam kehidupan anak.



Istirahat bukan berarti malas.



Bagi anak, istirahat dapat menjadi bagian dari proses perkembangan.



6. Bermain Membantu Anak Mengenali Minat dan Identitas Dirinya



Salah satu keuntungan terbesar memberikan anak ruang bermain adalah kesempatan bagi orang tua untuk melihat apa yang sebenarnya menarik perhatian mereka.



Seorang anak yang sering diberikan berbagai aktivitas mungkin mengikuti semuanya karena memang menyukainya.



Tetapi bisa juga ia hanya mengikuti karena orang dewasa yang memilihkannya.



Ketika diberi kebebasan, preferensi anak dapat terlihat lebih jelas.



Ada anak yang menghabiskan waktu berjam-jam membuat bangunan dari balok.



Ada yang senang membuat cerita.



Ada yang suka bermain dengan hewan.



Ada yang gemar menggambar.



Ada yang terus membongkar dan menyusun kembali benda.



Ada pula yang lebih senang bermain bersama teman.



Semua itu memberikan informasi mengenai minat dan kecenderungan anak.



Orang tua tidak harus buru-buru mengubah setiap ketertarikan menjadi sebuah "prestasi".



Jika anak suka menggambar, misalnya, bukan berarti ia harus segera mengikuti banyak kelas menggambar.



Terkadang membiarkannya menggambar di rumah sudah cukup.



Jika anak suka membuat bangunan dari kardus, tidak harus langsung diarahkan menjadi calon insinyur.



Anak masih berada dalam tahap eksplorasi.



Minat mereka dapat berubah berkali-kali.



Justru kebebasan untuk mencoba berbagai hal membantu anak menemukan apa yang benar-benar membuatnya tertarik.



7. Bermain Membantu Anak Mengembangkan Rasa Memiliki terhadap Masa Kanak-Kanaknya



Masa kanak-kanak bukan sekadar persiapan untuk menjadi orang dewasa.



Anak juga berhak menikmati masa ketika mereka sedang tumbuh.



Ini merupakan hal yang terkadang hilang dalam budaya yang terlalu menekankan produktivitas.



Ada kecenderungan untuk melihat setiap aktivitas berdasarkan pertanyaan:



"Apa manfaatnya?"



Les matematika bermanfaat.



Kursus bahasa bermanfaat.



Olahraga bermanfaat.



Musik bermanfaat.



Membaca bermanfaat.



Namun bermain terkadang dianggap sekadar hiburan.



Padahal bermain juga memiliki fungsi perkembangan yang luas.



Lebih dari itu, bermain memberikan pengalaman bahwa hidup tidak selalu harus berorientasi pada hasil.



Anak dapat melakukan sesuatu karena menyenangkan.



Ia dapat berlari karena ingin berlari.



Menggambar karena ingin menggambar.



Membangun rumah-rumahan karena menarik.



Bermain bersama teman karena menyenangkan.



Pengalaman semacam ini membantu anak membangun hubungan yang sehat dengan aktivitas dan kesenangan.



Mereka belajar bahwa tidak semua hal harus dinilai berdasarkan pencapaian.



Apakah Kegiatan Terstruktur Harus Dikurangi Semuanya?



Tidak.



Ini adalah bagian penting yang perlu dipahami.



Psikologi perkembangan tidak mengatakan bahwa kegiatan terstruktur selalu buruk.



Anak juga membutuhkan struktur.



Rutinitas dapat memberikan rasa aman. Aturan membantu anak memahami batas. Kegiatan olahraga dapat mendukung perkembangan fisik. Musik dan seni dapat menjadi sarana belajar. Kegiatan sosial dapat membantu anak membangun hubungan.



Masalahnya bukan semata-mata ada atau tidak adanya kegiatan terstruktur.



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



Apakah jadwal anak masih menyisakan cukup ruang untuk bermain, beristirahat, dan memilih aktivitasnya sendiri?



Keseimbangan menjadi kuncinya.



Anak yang memiliki jadwal dapat tetap memiliki waktu bermain bebas.



Sebaliknya, anak yang tidak mengikuti kursus apa pun belum tentu memiliki kehidupan yang ideal jika waktunya justru dipenuhi layar, tekanan, atau kurangnya interaksi sosial.



Karena itu, orang tua tidak perlu melihatnya sebagai pilihan ekstrem antara "kegiatan terstruktur" atau "bermain".



Yang lebih sehat adalah menemukan keseimbangan sesuai usia, kebutuhan, temperamen, minat, dan kondisi keluarga.



Bagaimana Orang Tua Bisa Memberikan Lebih Banyak Waktu Bermain?



Memberikan waktu bermain tidak selalu membutuhkan perubahan besar.



Beberapa langkah sederhana dapat dilakukan.



1. Sisakan waktu kosong dalam jadwal



Tidak semua jam setelah sekolah harus diisi.



Berikan anak kesempatan untuk menentukan sendiri apa yang ingin dilakukan.



2. Jangan terlalu cepat mengarahkan permainan



Jika anak sedang bermain, orang tua tidak selalu harus memberikan instruksi.



Biarkan mereka memimpin permainan selama situasinya aman.



3. Jangan selalu menyelesaikan masalah anak



Jika menara baloknya jatuh, jangan langsung membangunnya kembali.



Tanyakan:



"Menurutmu, bagaimana supaya tidak mudah jatuh?"



Dengan begitu, anak mendapatkan kesempatan berpikir.



4. Sediakan benda sederhana



Mainan mahal bukan syarat utama permainan yang berkualitas.



Kardus, kertas, balok, boneka, buku, alat gambar, atau benda rumah tangga yang aman sering kali sudah cukup untuk memicu imajinasi.



5. Biarkan anak mengalami kebosanan



Kebosanan tidak selalu harus segera dihilangkan.



Kalimat seperti "Aku bosan" tidak selalu membutuhkan respons berupa aktivitas baru dari orang tua.



Kadang-kadang anak justru membutuhkan waktu untuk menemukan sendiri apa yang ingin dilakukannya.



6. Perhatikan tanda-tanda kelelahan



Jika anak terus-menerus tampak kelelahan, mudah marah, kehilangan minat, atau merasa terbebani oleh jadwal, orang tua dapat mengevaluasi kembali jumlah kegiatan yang diikuti.



Tujuannya bukan membuat anak mengikuti lebih sedikit kegiatan secara otomatis, tetapi memastikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhannya.



Anak Tidak Harus Selalu Sibuk untuk Bisa Berkembang



Ada anggapan bahwa anak yang memiliki banyak aktivitas berarti anak yang lebih berkembang.



Padahal perkembangan tidak hanya terjadi ketika anak sedang mengikuti kelas atau menyelesaikan tugas.



Perkembangan juga terjadi ketika mereka bermain pura-pura, berlari di halaman, bertengkar dengan teman lalu berdamai, membuat gambar yang aneh, membangun sesuatu yang kemudian roboh, atau duduk sendirian sambil memikirkan permainan berikutnya.



Di sanalah anak belajar menjadi dirinya sendiri.



Bermain memberi mereka kesempatan untuk memilih, mencoba, gagal, mengulang, berimajinasi, bernegosiasi, dan menemukan kesenangan.



Jadi, mungkin pertanyaan yang lebih baik bukan:



"Apa lagi yang harus dipelajari anak hari ini?"



Melainkan:



"Apakah hari ini anak memiliki cukup ruang untuk menjadi anak-anak?"



Karena anak-anak tidak membutuhkan setiap menit dalam hidupnya untuk diisi dengan kegiatan yang produktif.



Mereka membutuhkan kesempatan untuk tumbuh dengan ritmenya sendiri.



Dan terkadang, salah satu hal paling bermanfaat yang dapat diberikan orang dewasa kepada anak adalah sesuatu yang terlihat sangat sederhana:



