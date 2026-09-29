7 Alasan untuk Berhenti Mengejar Kebahagiaan dalam Hubunganmu dengan Pasangan Menurut Psikologi

seseorang yang berhenti mengejar kebahagiaan dengan pasangan / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Banyak orang masuk ke dalam hubungan dengan harapan sederhana: ingin bahagia bersama orang yang dicintai.

Tidak ada yang salah dengan keinginan tersebut. Kita tentu ingin memiliki pasangan yang membuat kita merasa dicintai, dihargai, aman, dan nyaman. Kita ingin bisa tertawa bersama, berbagi cerita, melewati masa sulit, dan menciptakan banyak kenangan.



Namun, ada satu jebakan yang sering tidak disadari.



Kita bisa mulai terlalu mengejar kebahagiaan dalam hubungan.



Kita mulai berpikir bahwa hubungan yang sehat harus selalu membuat kita bahagia. Ketika pasangan sedang tidak romantis, kita kecewa. Ketika terjadi konflik, kita mulai mempertanyakan hubungan. Ketika muncul rasa bosan, kita menganggap cinta mungkin sudah hilang.



Padahal, menurut psikologi, hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang bebas dari emosi negatif.



Hubungan yang sehat justru memberikan ruang bagi berbagai emosi: bahagia, sedih, kecewa, marah, takut, bosan, lega, tenang, bahkan bingung.



Karena itu, mungkin yang perlu kita lakukan bukan terus-menerus mengejar kebahagiaan, melainkan membangun hubungan yang memiliki fondasi lebih dalam: rasa aman, kepercayaan, kedekatan emosional, penghargaan, komunikasi, dan kemampuan untuk menghadapi kenyataan bersama.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (28/9), terdapat tujuh alasan mengapa berhenti mengejar kebahagiaan secara terus-menerus justru dapat membuat hubunganmu lebih sehat.



1. Karena Kebahagiaan Tidak Bisa Menjadi Kondisi Permanen



Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam hubungan adalah anggapan bahwa jika kita benar-benar mencintai seseorang, kita akan merasa bahagia sepanjang waktu.



Padahal, emosi manusia memang berubah-ubah.



Hari ini kamu bisa merasa sangat dekat dengan pasangan. Besok mungkin kamu merasa lelah dan ingin sendiri. Minggu berikutnya kalian bisa bertengkar karena masalah kecil. Beberapa hari kemudian, kalian kembali tertawa bersama.



Perubahan tersebut tidak otomatis berarti hubunganmu gagal.



Dalam psikologi, emosi dipahami sebagai sesuatu yang dinamis. Perasaan muncul, berubah, dan kemudian berlalu. Bahkan hubungan yang sangat dekat sekalipun tidak bisa menghilangkan seluruh pengalaman emosional yang tidak menyenangkan.



Bayangkan jika kamu menetapkan standar:



"Aku harus selalu bahagia ketika bersama pasangan."



Standar tersebut justru dapat menciptakan tekanan.



Ketika kamu merasa sedih, kamu berpikir ada yang salah.



Ketika pasangan sedang diam, kamu menganggap dia sudah tidak mencintaimu.



Ketika kalian bertengkar, kamu berpikir hubungan tersebut tidak sehat.



Padahal konflik dan ketidaknyamanan sesekali merupakan bagian normal dari hubungan manusia.



Yang lebih penting bukan apakah kamu selalu bahagia, tetapi bagaimana kalian menghadapi emosi yang tidak menyenangkan ketika emosi tersebut muncul.



Pasangan yang sehat bukan pasangan yang selalu berhasil membuatmu tersenyum.



Terkadang, pasangan yang sehat adalah seseorang yang mampu tetap hadir ketika kamu sedang tidak baik-baik saja.



2. Karena Mengejar Kebahagiaan Bisa Membuatmu Menghindari Masalah



Ada perbedaan besar antara mencari kebahagiaan dan menghindari ketidaknyamanan.



Ketika seseorang terlalu fokus untuk "merasa bahagia", dia bisa mulai menghindari percakapan yang sebenarnya penting.



Misalnya, ada masalah komunikasi dalam hubungan.



Kamu merasa pasangan kurang mendengarkan.



Namun setiap kali masalah itu muncul, kamu memilih untuk mengalihkan pembicaraan karena tidak ingin suasana menjadi buruk.



Atau ketika pasangan melakukan sesuatu yang menyakitimu, kamu memilih diam karena takut konflik.



Pada awalnya mungkin terasa lebih nyaman.



Tidak ada pertengkaran.



Tidak ada drama.



Hubungan terlihat baik-baik saja.



Namun masalah yang tidak dibicarakan tidak selalu menghilang. Sering kali masalah tersebut justru menumpuk.



Akhirnya, sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui percakapan sederhana berubah menjadi kekecewaan besar.



Karena itu, hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk menoleransi ketidaknyamanan emosional.



Terkadang kamu harus mengatakan:



"Aku tidak nyaman dengan hal ini."



"Aku merasa terluka ketika kamu melakukan itu."



"Aku ingin kita membicarakan masalah ini."



Percakapan seperti itu mungkin tidak langsung membuatmu bahagia.



Tetapi bisa membantu hubungan menjadi lebih jujur.



Dan kejujuran sering kali lebih penting daripada kebahagiaan sesaat.



3. Karena Pasangan Bukan Bertanggung Jawab Atas Seluruh Kebahagiaanmu



Ini mungkin salah satu pelajaran terpenting dalam hubungan.



Pasangan dapat berkontribusi terhadap kebahagiaanmu.



Namun pasangan tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber kebahagiaanmu.



Ketika seluruh kebahagiaanmu bergantung pada pasangan, hubungan bisa menjadi sangat berat.



Kamu mungkin mulai membutuhkan perhatian terus-menerus.



Jika pasangan sibuk, kamu merasa ditolak.



Jika pesan tidak segera dibalas, kamu merasa tidak penting.



Jika pasangan ingin menghabiskan waktu sendiri, kamu menganggap dia mulai menjauh.



Lama-kelamaan, kebutuhan emosional yang sebenarnya manusiawi bisa berubah menjadi ketergantungan yang membuat kedua pihak kelelahan.



Hubungan yang sehat tetap membutuhkan dua individu yang memiliki kehidupan masing-masing.



Kamu tetap membutuhkan teman.



Kamu tetap membutuhkan aktivitas yang kamu sukai.



Kamu tetap membutuhkan tujuan pribadi.



Kamu tetap membutuhkan waktu sendirian.



Kamu tetap perlu membangun hubungan yang baik dengan dirimu sendiri.



Pasangan seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupanmu, tetapi bukan seluruh kehidupanmu.



Dengan begitu, kamu tidak datang kepada pasangan dengan pesan tersembunyi:



"Tolong buat aku bahagia."



Melainkan:



"Aku ingin berbagi kehidupanku denganmu dan membangun sesuatu bersama."



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi secara psikologis bisa sangat besar.



4. Karena Terlalu Mengejar Kebahagiaan Bisa Membuat Ekspektasimu Tidak Realistis



Media sosial sering membuat hubungan terlihat jauh lebih sederhana daripada kenyataannya.



Kita melihat pasangan yang selalu bepergian bersama.



Foto makan malam romantis.



Hadiah kejutan.



Pelukan.



Liburan.



Ucapan cinta.



Lalu tanpa sadar kita membandingkan kehidupan sehari-hari dengan potongan kehidupan orang lain.



Masalahnya, hubungan nyata tidak hanya terdiri dari momen indah.



Ada tagihan.



Ada pekerjaan.



Ada kelelahan.



Ada perbedaan pendapat.



Ada pekerjaan rumah.



Ada keluarga.



Ada kebiasaan buruk.



Ada hari ketika salah satu dari kalian tidak ingin berbicara.



Ada hari ketika kalian hanya duduk bersama tanpa melakukan sesuatu yang romantis.



Dan semuanya normal.



Jika standar kebahagiaanmu terlalu tinggi, kehidupan sehari-hari yang sebenarnya normal bisa terasa seperti kegagalan.



Kamu mungkin berpikir:



"Kenapa hubungan kami tidak seperti dulu?"



"Kenapa kami tidak seromantis pasangan lain?"



"Apakah cinta kami sudah berkurang?"



Padahal mungkin hubunganmu hanya sedang berada dalam fase yang berbeda.



Cinta jangka panjang bukan hanya tentang intensitas.



Ada fase ketika hubungan terasa penuh gairah.



Ada fase ketika hubungan terasa tenang.



Ada fase ketika kalian sibuk dengan kehidupan masing-masing.



Ada fase ketika kalian harus menghadapi masalah bersama.



Tidak semuanya terasa seperti film romantis.



Dan memang tidak harus begitu.



5. Karena Hubungan yang Sehat Lebih Banyak Membutuhkan Rasa Aman daripada Euforia



Kebahagiaan sering diasosiasikan dengan perasaan yang intens.



Deg-degan.



Bersemangat.



Selalu ingin bertemu.



Selalu ingin berbicara.



Namun hubungan jangka panjang tidak bisa hanya dibangun dari sensasi tersebut.



Ada sesuatu yang sering kali jauh lebih penting: rasa aman.



Rasa aman berarti kamu tahu bahwa kamu dapat menjadi dirimu sendiri tanpa harus terus-menerus berpura-pura.



Kamu bisa mengatakan tidak.



Kamu bisa mengungkapkan kebutuhan.



Kamu bisa mengakui kesalahan.



Kamu bisa berbicara tentang ketakutan.



Kamu bisa memiliki batasan.



Dan kamu tahu bahwa konflik tidak otomatis berarti hubungan akan berakhir.



Rasa aman mungkin tidak selalu terasa spektakuler.



Bahkan, terkadang rasanya membosankan.



Tetapi ketenangan tidak sama dengan ketiadaan cinta.



Hubungan yang stabil mungkin tidak memberikan "kupu-kupu" setiap hari, tetapi bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih penting: perasaan bahwa kamu tidak harus terus-menerus berjuang untuk mendapatkan kasih sayang.



Karena itu, daripada terus bertanya:



"Apakah hubungan ini membuatku bahagia?"



Cobalah sesekali bertanya:



"Apakah aku merasa aman menjadi diriku sendiri di dalam hubungan ini?"



Pertanyaan kedua bisa memberikan informasi yang jauh lebih mendalam.



6. Karena Mengejar Kebahagiaan Bisa Membuat Konflik Terlihat Seperti Kegagalan



Setiap pasangan pasti memiliki perbedaan.



Dua orang bisa saling mencintai tetapi memiliki cara berpikir yang berbeda.



Satu orang ingin segera menyelesaikan masalah.



Yang lain membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.



Satu orang suka berbicara tentang perasaan.



Yang lain membutuhkan waktu untuk memprosesnya.



Perbedaan seperti ini tidak selalu berarti hubungan buruk.



Yang menjadi masalah adalah bagaimana pasangan mengelola perbedaan tersebut.



Dalam hubungan yang matang, konflik tidak selalu dianggap sebagai pertarungan untuk menentukan siapa yang benar.



Konflik bisa menjadi kesempatan untuk memahami:



"Apa yang sebenarnya kamu butuhkan?"



"Kenapa hal ini penting bagimu?"



"Bagaimana kita bisa menemukan jalan tengah?"



Dengan perspektif tersebut, tujuan hubungan bukan menghilangkan semua konflik.



Tujuannya adalah belajar memperbaiki hubungan setelah konflik terjadi.



Sebab kemampuan memperbaiki hubungan atau melakukan repair setelah konflik merupakan bagian penting dalam hubungan jangka panjang.



Kamu mungkin mengatakan:



"Aku tadi terlalu keras. Maaf."



"Aku memahami sekarang kenapa kamu merasa terluka."



"Aku masih tidak setuju dengan pendapatmu, tetapi aku ingin memahami sudut pandangmu."



Kalimat-kalimat sederhana seperti itu sering kali jauh lebih berharga daripada usaha untuk membuat hubungan selalu terlihat bahagia.



7. Karena Kebahagiaan Lebih Sering Menjadi Hasil, Bukan Tujuan Utama



Mungkin ini inti dari semuanya.



Kebahagiaan dalam hubungan sering kali muncul sebagai hasil dari berbagai hal yang lebih mendasar.



Ketika dua orang saling menghormati, kebahagiaan bisa muncul.



Ketika komunikasi berjalan baik, kebahagiaan bisa muncul.



Ketika ada kepercayaan, kebahagiaan bisa muncul.



Ketika pasangan merasa aman, dihargai, dan didengarkan, kebahagiaan bisa muncul.



Tetapi jika kamu mengejar kebahagiaan secara langsung, kamu justru bisa kehilangan hal-hal yang menciptakannya.



Mirip seperti mencoba memaksa diri untuk tidur.



Semakin kamu berkata:



"Aku harus tidur sekarang."



Semakin kamu memperhatikan apakah kamu sudah tertidur atau belum.



Dan akhirnya kamu semakin sulit tidur.



Dalam hubungan pun bisa terjadi sesuatu yang serupa.



Semakin keras kamu berusaha memastikan:



"Apakah aku bahagia?"



"Apakah pasangan membuatku bahagia?"



"Apakah hubungan ini masih membahagiakan?"



Semakin banyak kamu mengevaluasi perasaanmu setiap saat.



Padahal hubungan tidak harus selalu dinilai berdasarkan perasaan sesaat.



Ada hari ketika kamu sangat bahagia.



Ada hari ketika kamu biasa saja.



Ada hari ketika kamu kecewa.



Ada hari ketika kamu merasa sangat dekat.



Semua itu bagian dari pengalaman manusia.



Karena itu, mungkin tujuan hubungan bukan:



"Bagaimana agar aku selalu bahagia?"



Melainkan:



"Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sehat, aman, jujur, dan bermakna?"



Jika fondasinya kuat, kebahagiaan punya ruang untuk tumbuh dengan sendirinya.



Jadi, Apa yang Sebaiknya Dikejar dalam Hubungan?



Jika bukan kebahagiaan, lalu apa?



Bukan berarti kamu harus menerima hubungan yang membuatmu terus-menerus menderita.



Berhenti mengejar kebahagiaan bukan berarti mengabaikan kebutuhan emosionalmu atau bertahan dalam hubungan yang merugikan.



Yang dimaksud adalah menggeser fokus.



Daripada hanya mengejar perasaan bahagia, kamu bisa mulai membangun:



1. Keamanan emosional



Apakah kalian dapat berbicara tanpa rasa takut terus-menerus akan ditolak atau direndahkan?



2. Kepercayaan



Apakah kata-kata dan tindakan pasangan cukup konsisten untuk membangun rasa percaya?



3. Komunikasi



Apakah kalian dapat membicarakan kebutuhan dan masalah secara terbuka?



4. Batasan yang sehat



Apakah masing-masing orang tetap memiliki ruang pribadi dan mampu mengatakan tidak?



5. Saling menghargai



Apakah perbedaan pendapat tetap dapat disampaikan tanpa penghinaan atau merendahkan?



6. Kemampuan memperbaiki konflik



Setelah bertengkar, apakah kalian mampu kembali berbicara dan memperbaiki hubungan?



7. Kehidupan pribadi yang seimbang



Apakah masing-masing masih memiliki teman, aktivitas, minat, dan tujuan di luar hubungan?



Inilah hal-hal yang sering kali menjadi fondasi hubungan yang lebih kuat.



Berhenti Mengejar Bukan Berarti Berhenti Berusaha



Ada satu hal yang perlu diperjelas.



Berhenti mengejar kebahagiaan bukan berarti berhenti berusaha membuat hubungan menjadi lebih baik.



Kamu tetap boleh menginginkan pasangan yang penuh kasih.



Kamu tetap boleh membutuhkan perhatian.



Kamu tetap boleh berharap hubunganmu memberikan rasa nyaman.



Kamu tetap boleh merasa kecewa ketika kebutuhanmu tidak terpenuhi.



Dan kamu tetap berhak mengevaluasi apakah hubungan tersebut sesuai dengan nilai dan kebutuhanmu.



Yang perlu dilepaskan adalah keyakinan bahwa hubungan yang sehat harus membuatmu merasa bahagia setiap saat.



Sebab manusia bukan mesin kebahagiaan.



Kita memiliki emosi yang kompleks.



Kita berubah.



Kita lelah.



Kita mengalami tekanan.



Kita membuat kesalahan.



Begitu juga pasangan kita.



Hubungan yang matang bukan hubungan yang berhasil menghapus semua ketidaknyamanan.



Hubungan yang matang adalah hubungan di mana dua orang belajar menghadapi ketidaknyamanan tersebut tanpa kehilangan rasa hormat dan kepedulian satu sama lain.



Pada Akhirnya, Cinta Bukan Tentang Selalu Merasa Bahagia



Mungkin kita terlalu lama mengajarkan diri bahwa cinta yang baik harus selalu terasa menyenangkan.



Padahal cinta jangka panjang sering kali jauh lebih sederhana.



Kadang cinta berarti tertawa bersama.



Kadang cinta berarti mendengarkan.



Kadang cinta berarti memberikan ruang.



Kadang cinta berarti meminta maaf.



Kadang cinta berarti mengatakan sesuatu yang sulit tetapi penting.



Kadang cinta berarti tetap duduk bersama setelah pertengkaran dan mencoba memahami satu sama lain.



Dan kadang cinta berarti menerima kenyataan bahwa orang yang kita cintai tidak bisa memenuhi semua kebutuhan emosional kita.



Karena itu, jangan terlalu cepat mengukur kualitas hubungan hanya dari seberapa bahagia perasaanmu hari ini.



Tanyakan juga:



Apakah aku bisa menjadi diriku sendiri?



Apakah kami saling menghormati?



Apakah kami bisa membicarakan hal-hal yang sulit?



Apakah kami merasa aman untuk menjadi rentan?



Apakah kami mampu memperbaiki hubungan setelah konflik?



Apakah kami masih bertumbuh sebagai individu sekaligus sebagai pasangan?



Jika jawabannya sebagian besar adalah ya, mungkin hubunganmu tidak membutuhkan lebih banyak "kebahagiaan".



Mungkin hubunganmu hanya membutuhkan lebih banyak kehadiran, pengertian, komunikasi, dan penerimaan terhadap kenyataan bahwa cinta tidak selalu terasa indah setiap hari.



Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang berhasil membuat satu sama lain bahagia setiap waktu.



Melainkan tentang dua orang yang bersedia membangun ruang di mana keduanya dapat merasa aman, dihargai, didengar, dan tetap menjadi diri sendiri.



