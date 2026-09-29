6 Alasan Mengapa Hubungan Antar-Saudara Kandung Kian Terasa Penting di Usia Paruh Baya

seseorang yang berhubungan dengan saudara di usia paruh baya / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika hubungan dengan saudara kandung terasa biasa saja. Kita mungkin sibuk dengan pekerjaan, pasangan, anak-anak, pertemanan, dan berbagai urusan pribadi. Bahkan, bagi sebagian orang, hubungan dengan kakak atau adik bisa terasa renggang karena perbedaan karakter, jarak tempat tinggal, atau konflik masa lalu.

Namun, memasuki usia paruh baya, banyak orang mulai memandang hubungan dengan saudara kandung secara berbeda.



Percakapan yang dahulu terasa tidak penting tiba-tiba menjadi berharga. Bertemu saat hari raya atau acara keluarga terasa lebih bermakna. Kenangan masa kecil yang dulu dianggap biasa mulai terasa seperti bagian penting dari identitas diri. Bahkan, saudara yang selama bertahun-tahun jarang dihubungi bisa kembali menjadi seseorang yang ingin kita dekatkan dalam kehidupan.



Dari perspektif psikologi, perubahan ini tidak selalu berarti bahwa seseorang tiba-tiba menjadi lebih bergantung kepada saudara kandung. Ada perubahan perkembangan yang lebih luas di usia paruh baya: prioritas sosial dapat berubah, kesadaran terhadap waktu semakin kuat, orang mulai menghadapi perubahan dalam keluarga, dan pengalaman hidup bersama sejak kecil memperoleh makna baru.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (28/9), terdapat enam alasan mengapa hubungan antar-saudara kandung dapat terasa semakin penting ketika seseorang memasuki usia paruh baya.



1. Saudara kandung adalah bagian dari sejarah hidup yang tidak bisa diulang



Salah satu hal yang membuat hubungan saudara kandung unik adalah adanya sejarah bersama.



Kita mungkin memiliki banyak teman sepanjang hidup. Kita bisa bertemu pasangan, rekan kerja, tetangga, atau komunitas baru. Tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui bagaimana kehidupan kita sebelum menjadi diri kita yang sekarang.



Saudara kandung sering kali termasuk orang-orang yang pernah menyaksikan fase kehidupan tersebut secara langsung.



Mereka mungkin mengetahui seperti apa kita ketika masih anak-anak, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, permainan yang pernah dilakukan bersama, pertengkaran kecil di rumah, tradisi keluarga, hingga berbagai peristiwa yang mungkin sudah terlupakan oleh kita sendiri.



Dalam psikologi, kenangan seperti ini berkaitan dengan autobiographical memory, yaitu ingatan mengenai pengalaman pribadi yang membentuk pemahaman seseorang tentang dirinya.



Saudara kandung dapat menjadi semacam "saksi hidup" terhadap perjalanan tersebut.



Ketika seseorang memasuki paruh baya, kebutuhan untuk memahami perjalanan hidupnya juga dapat menjadi lebih menonjol. Kita mulai melihat kehidupan bukan hanya sebagai rangkaian kejadian yang sedang berlangsung, tetapi sebagai sebuah cerita yang memiliki masa lalu, masa kini, dan masa depan.



Di titik tersebut, orang yang mengetahui bagian awal cerita kita menjadi semakin berharga.



Misalnya, seorang pria berusia 50 tahun mungkin sudah memiliki karier, keluarga, dan kehidupan sosial sendiri. Tetapi ketika berbicara dengan kakaknya, ia dapat kembali mengingat rumah masa kecil, kebiasaan orang tua mereka, atau pengalaman yang hanya dipahami oleh mereka berdua.



Ada jenis kedekatan yang tidak perlu dijelaskan karena sudah dibangun selama puluhan tahun.



Itulah sebabnya, pada usia tertentu, seseorang mungkin mulai menyadari:



"Tidak banyak orang yang benar-benar tahu dari mana saya berasal."



Dan saudara kandung termasuk di antara orang-orang tersebut.



2. Perubahan peran orang tua membuat hubungan dengan saudara semakin menonjol



Usia paruh baya sering kali merupakan periode ketika struktur keluarga mengalami perubahan besar.



Orang tua mungkin mulai memasuki usia lanjut. Anak-anak mulai tumbuh dewasa. Sebagian orang menghadapi perubahan dalam pernikahan, pekerjaan, tempat tinggal, atau tanggung jawab keluarga.



Dalam situasi seperti ini, hubungan dengan saudara kandung dapat memperoleh fungsi baru.



Ketika orang tua masih sehat dan menjadi pusat keluarga, kakak-adik mungkin tidak terlalu sering berkomunikasi. Namun ketika orang tua membutuhkan perhatian, bantuan, atau keputusan bersama, saudara kandung dapat kembali menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.



Mereka bukan lagi sekadar "anak-anak dari keluarga yang sama".



Mereka mulai menjadi sesama orang dewasa yang menghadapi perubahan keluarga yang sama.



Misalnya, beberapa saudara mungkin harus berdiskusi mengenai perawatan orang tua, mengatur kunjungan, membicarakan kebutuhan finansial, atau sekadar saling memberikan dukungan ketika kondisi orang tua berubah.



Situasi tersebut dapat memperkuat hubungan.



Namun, penting juga untuk memahami bahwa proses ini tidak selalu otomatis menghasilkan kedekatan.



Bagi sebagian keluarga, tanggung jawab terhadap orang tua justru dapat memunculkan konflik lama. Perbedaan cara pandang, pembagian tanggung jawab, masalah finansial, atau luka masa lalu dapat kembali muncul.



Karena itu, psikologi tidak menyatakan bahwa semua saudara akan menjadi semakin dekat di usia paruh baya.



Yang lebih tepat adalah bahwa perubahan struktur keluarga membuat hubungan antarsaudara menjadi lebih relevan.



Ketika keluarga memasuki fase baru, saudara kandung sering kali menjadi orang yang memiliki kepentingan emosional dan sejarah keluarga yang sama.



3. Kesadaran bahwa waktu semakin terbatas dapat mengubah prioritas hubungan



Salah satu perubahan psikologis yang dapat muncul ketika seseorang bertambah usia adalah meningkatnya kesadaran terhadap keterbatasan waktu.



Ketika masih muda, masa depan terasa panjang. Ada kesan bahwa kita selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan, bertemu kembali, meminta maaf, atau menghubungi seseorang nanti.



Namun memasuki paruh baya, perspektif terhadap waktu dapat berubah.



Orang mulai menyadari bahwa orang tua tidak selamanya ada. Anak-anak akan tumbuh dan menjalani hidup mereka sendiri. Teman-teman dapat berpindah, sakit, atau meninggal. Saudara kandung pun mengalami proses penuaan yang sama.



Kesadaran semacam ini dapat membuat seseorang lebih selektif dalam menggunakan waktu sosialnya.



Dalam psikologi perkembangan, perubahan orientasi terhadap waktu masa depan sering dikaitkan dengan perubahan tujuan sosial. Ketika seseorang merasa waktu hidup yang tersedia semakin terbatas, hubungan yang memiliki makna emosional cenderung memperoleh perhatian lebih besar.



Karena itu, seseorang mungkin mulai berpikir:



"Untuk apa terus memperpanjang konflik yang sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun?"



Atau:



"Kita sudah tidak muda lagi. Mungkin sekarang waktunya lebih sering bertemu."



Bukan berarti semua konflik harus dilupakan atau semua hubungan harus dipaksakan menjadi dekat.



Namun, kesadaran akan waktu dapat membuat seseorang mengevaluasi kembali hubungan mana yang benar-benar ingin dipertahankan.



Dan bagi banyak orang, saudara kandung termasuk di dalamnya.



4. Saudara kandung dapat memberikan rasa memiliki dan kontinuitas



Manusia bukan hanya membutuhkan hubungan sosial; manusia juga membutuhkan perasaan bahwa dirinya memiliki tempat dalam sebuah jaringan sosial.



Keluarga merupakan salah satu sumber penting bagi rasa tersebut.



Saudara kandung dapat memberikan pengalaman bahwa kita bukan individu yang berdiri sendirian. Kita adalah bagian dari sejarah keluarga yang lebih panjang.



Hal ini menjadi semakin terasa ketika kehidupan mengalami banyak perubahan.



Seseorang yang sebelumnya bekerja di perusahaan yang sama selama puluhan tahun mungkin pensiun. Anak-anaknya mungkin pindah kota. Lingkaran pertemanannya dapat berubah. Bahkan lingkungan tempat tinggalnya bisa berganti.



Identitas sosial seseorang dapat ikut berubah.



Dalam kondisi seperti itu, hubungan dengan saudara kandung dapat memberikan semacam kontinuitas.



Kita mungkin tidak lagi bekerja di tempat yang sama.



Kita mungkin tidak lagi tinggal serumah dengan orang tua.



Kita mungkin tidak lagi menjalani rutinitas masa kecil.



Tetapi masih ada seseorang yang dapat mengatakan:



"Aku ingat ketika kamu masih seperti itu."



Pengalaman tersebut bisa memiliki nilai emosional yang besar.



Saudara kandung dapat menjadi pengingat bahwa meskipun banyak hal berubah, ada bagian dari sejarah diri yang tetap memiliki kesinambungan.



Ini salah satu alasan mengapa reuni keluarga atau percakapan sederhana dengan saudara dapat terasa lebih emosional ketika seseorang semakin dewasa.



Bukan karena percakapannya selalu luar biasa.



Melainkan karena orang yang diajak berbicara membawa begitu banyak konteks tentang kehidupan kita.



5. Hubungan saudara dapat menjadi sumber dukungan emosional ketika kehidupan menjadi semakin kompleks



Masa paruh baya sering digambarkan sebagai periode kehidupan yang stabil. Kenyataannya, fase ini dapat dipenuhi berbagai tuntutan sekaligus.



Seseorang mungkin harus menjalankan pekerjaan, mengurus pasangan, mendampingi anak yang mulai dewasa, memperhatikan orang tua yang menua, dan pada saat yang sama menghadapi perubahan dalam dirinya sendiri.



Tanggung jawab tersebut dapat menciptakan tekanan psikologis.



Di tengah situasi itu, saudara kandung bisa menjadi sumber dukungan yang memiliki karakter berbeda dari teman atau pasangan.



Mengapa?



Karena saudara kandung biasanya memahami konteks keluarga.



Ketika seseorang bercerita tentang orang tua, misalnya, saudara tidak perlu selalu diberi penjelasan panjang mengenai karakter orang tua tersebut. Mereka mungkin memiliki pengalaman yang sama.



Ketika membicarakan kenangan masa kecil, saudara juga tidak membutuhkan banyak konteks.



Ada pengalaman bersama yang membuat komunikasi menjadi lebih mudah.



Namun, kualitas hubungan tetap menjadi faktor penting.



Saudara kandung yang sejak lama memiliki hubungan hangat mungkin menjadi sumber dukungan yang kuat. Sebaliknya, hubungan yang penuh konflik dapat menjadi sumber stres.



Jadi, bukan semata-mata status sebagai "saudara kandung" yang membuat seseorang otomatis memperoleh manfaat psikologis.



Yang lebih penting adalah kualitas hubungan tersebut: rasa saling percaya, kehangatan, kemampuan berkomunikasi, dan pengalaman saling mendukung.



Dengan kata lain, hubungan saudara yang sehat dapat menjadi salah satu sumber dukungan sosial ketika kehidupan memasuki fase yang semakin kompleks.



6. Kenangan masa kecil memperoleh makna baru ketika kita melihatnya dari sudut pandang orang dewasa



Ada hal menarik yang sering terjadi dalam hubungan saudara kandung ketika seseorang semakin tua: peristiwa masa kecil dapat ditafsirkan ulang.



Ketika masih kecil, kita mungkin hanya melihat keluarga dari perspektif seorang anak.



Kita melihat orang tua sebagai ayah dan ibu.



Kita melihat kakak sebagai orang yang menyebalkan.



Kita melihat adik sebagai anak kecil yang merepotkan.



Namun setelah menjadi orang dewasa, perspektif tersebut dapat berubah.



Kita mulai memahami bahwa orang tua juga menghadapi tekanan hidup. Kita mulai menyadari mengapa keluarga mengambil keputusan tertentu. Kita dapat melihat bahwa saudara yang dahulu sering bertengkar dengan kita sebenarnya juga sedang belajar menjadi manusia.



Proses penuaan memberikan jarak psikologis terhadap pengalaman masa lalu.



Karena itu, percakapan dengan saudara kandung pada usia 40-an, 50-an, atau 60-an dapat terasa sangat berbeda dibandingkan ketika masih remaja.



Kita tidak lagi hanya mengingat kejadian.



Kita mulai mencoba memahami maknanya.



Misalnya, dua saudara mungkin membicarakan perjalanan keluarga puluhan tahun sebelumnya. Salah satunya mengingat peristiwa tersebut sebagai masa yang sulit, sementara yang lain mengingatnya sebagai pengalaman yang justru membuat mereka dekat.



Perbedaan perspektif tersebut dapat membuka percakapan baru.



Mereka dapat saling melengkapi ingatan.



"Oh, ternyata waktu itu kamu melihatnya seperti itu."



"Aku baru sekarang mengerti kenapa Ayah melakukan hal tersebut."



Percakapan semacam ini memungkinkan seseorang membangun kembali narasi mengenai keluarganya.



Dan ketika usia bertambah, memahami narasi kehidupan sendiri dapat menjadi semakin penting.



Tidak Semua Saudara Menjadi Lebih Dekat



Penting untuk menambahkan satu catatan.



Gagasan bahwa hubungan saudara kandung semakin penting di usia paruh baya bukan berarti semua orang akan mengalami hal yang sama.



Ada saudara yang sangat dekat sejak kecil dan tetap dekat sampai tua.



Ada yang baru menjadi dekat setelah sama-sama dewasa.



Ada pula yang memilih menjaga jarak karena konflik, perbedaan nilai, pengalaman buruk, atau pola hubungan yang tidak sehat.



Dalam beberapa situasi, menjaga batas dengan saudara justru dapat menjadi keputusan yang sehat.



Psikologi tidak memberikan aturan bahwa hubungan keluarga harus selalu dipertahankan sedekat mungkin hanya karena memiliki hubungan darah.



Yang lebih relevan adalah kualitas hubungan dan dampaknya terhadap kesejahteraan seseorang.



Hubungan yang penuh penghargaan, saling mendukung, dan memiliki batas yang sehat dapat memberikan banyak manfaat emosional.



Sebaliknya, hubungan yang terus-menerus dipenuhi manipulasi, penghinaan, atau konflik yang tidak terselesaikan dapat membutuhkan batas yang lebih tegas.



Jadi, semakin pentingnya saudara kandung pada usia paruh baya sebaiknya dipahami sebagai kemungkinan perkembangan hubungan, bukan sebagai hukum psikologis yang berlaku bagi semua orang.



Pada Akhirnya, Saudara Kandung Bukan Sekadar Keluarga



Ada alasan mengapa hubungan dengan saudara kandung sering terasa berbeda ketika kita semakin tua.



Mereka bukan hanya orang yang memiliki hubungan biologis dengan kita.



Mereka sering menjadi saksi dari versi diri kita yang sudah lama hilang.



Mereka mengenal keluarga sebelum keluarga menjadi sejarah. Mereka mengetahui orang tua sebelum orang tua menjadi tua. Mereka mengingat rumah sebelum rumah itu mungkin sudah tidak ada. Mereka mengenal kita sebelum pekerjaan, status sosial, pasangan, dan berbagai pencapaian hidup membentuk identitas kita sekarang.



Itulah yang membuat hubungan tersebut memiliki kualitas yang unik.



Di usia paruh baya, ketika kehidupan mulai terasa sebagai perjalanan yang panjang dan bukan sekadar masa depan yang masih terbuka lebar, hubungan dengan saudara kandung dapat memperoleh makna baru.



Bukan karena hubungan itu selalu sempurna.



Bukan pula karena hubungan darah secara otomatis menjamin kedekatan.



Melainkan karena saudara kandung sering membawa sesuatu yang sulit ditemukan di hubungan lain: sejarah hidup yang benar-benar dibagikan.



Mungkin itulah sebabnya, semakin dewasa, kita mulai memahami bahwa percakapan sederhana dengan saudara, makan bersama, saling menanyakan kabar, atau sekadar tertawa mengenang kejadian puluhan tahun lalu bisa memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari ketika masih muda.



Pada akhirnya, yang membuat hubungan saudara kandung berharga bukan hanya berapa lama kita mengenal mereka.



