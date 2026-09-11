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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 12 September 2026 | 05.18 WIB

7 Tanda Kecil Bahwa Kamu Tidak Aneh, Kamu Hanya Suka Menikmati Waktu Sendiri

ilustrasi orang yang menyukai kesendirian. (magnific) - Image

ilustrasi orang yang menyukai kesendirian. (magnific)

JawaPos.com - Sering memilih menghabiskan waktu sendirian bukan berarti kamu aneh atau antisosial. Kenali 7 tanda bahwa kamu sebenarnya hanya nyaman menikmati waktu sendiri.

Ya, pernahkah kamu merasa sedikit berbeda hanya karena lebih senang menghabiskan waktu sendirian? 

Ketika orang lain sibuk membuat janji untuk berkumpul, pergi bersama teman, atau menghadiri berbagai acara, kamu justru merasa paling nyaman ketika berada di rumah, membaca buku, menonton film, menikmati hobi, atau sekadar duduk dalam suasana tenang.

Pilihan tersebut terkadang membuat seseorang mendapat label “aneh”, pendiam, bahkan dianggap tidak suka bersosialisasi. 

Padahal, menikmati kesendirian tidak otomatis berarti seseorang kesepian. Bagi sebagian orang, waktu sendiri justru menjadi kesempatan untuk mengisi kembali energi, berpikir lebih jernih, dan menikmati kehidupan tanpa terlalu banyak tekanan sosial.

Dirangkum dari laman YourTango, orang yang menyukai waktu sendiri, menikmati solitude, serta nyaman dengan kehidupannya sendiri bukanlah hal aneh. 

Faktanya, orang yang menyukai waktu sendiri tetap dapat menikmati hubungan sosial, tetapi biasanya lebih selektif terhadap orang yang ingin mereka ajak menghabiskan waktu.

Berikut tujuh tanda kecil yang mungkin menunjukkan bahwa kamu bukan aneh, melainkan memang memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk menikmati waktu sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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