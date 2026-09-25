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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 25 September 2026 | 16.56 WIB

9 Ucapan Ciri Khas Orang dengan Kemampuan Berpikir Kritis Rendah Menurut Psikologi

Ucapan ciri khas orang dengan kemampuan berpikir kritis rendah menurut psikologi. (Magnific) - Image

Ucapan ciri khas orang dengan kemampuan berpikir kritis rendah menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa orang dengan kemampuan berpikir kritis kuat mampu melihat gambaran besar tanpa terpengaruh perasaannya sendiri.

Kemampuan semacam ini ternyata semakin jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari saat ini.

Lemahnya kemampuan berpikir kritis tidak selalu berarti seseorang tidak pintar, namun membuat alur penalarannya dipertanyakan.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (25/9), berikut sembilan ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang dengan kemampuan berpikir kritis yang rendah.

1. "Orang tidak mungkin berbohong soal itu"

Pemikir kritis biasanya bersikap layaknya penyelidik yang tidak langsung menerima informasi dari orang lain.

Mereka selalu ingin menggali lebih dalam agar tidak ada detail penting yang terlewatkan begitu saja.

Otak setiap orang cenderung memadatkan informasi agar lebih mudah dipahami dalam waktu singkat.

Editor: Novia Tri Astuti
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