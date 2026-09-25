9 Ucapan Ciri Khas Orang dengan Kemampuan Berpikir Kritis Rendah Menurut Psikologi

Ucapan ciri khas orang dengan kemampuan berpikir kritis rendah menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa orang dengan kemampuan berpikir kritis kuat mampu melihat gambaran besar tanpa terpengaruh perasaannya sendiri.
Kemampuan semacam ini ternyata semakin jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari saat ini.
Lemahnya kemampuan berpikir kritis tidak selalu berarti seseorang tidak pintar, namun membuat alur penalarannya dipertanyakan.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (25/9), berikut sembilan ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang dengan kemampuan berpikir kritis yang rendah.
1. "Orang tidak mungkin berbohong soal itu"
Pemikir kritis biasanya bersikap layaknya penyelidik yang tidak langsung menerima informasi dari orang lain.
Mereka selalu ingin menggali lebih dalam agar tidak ada detail penting yang terlewatkan begitu saja.
Otak setiap orang cenderung memadatkan informasi agar lebih mudah dipahami dalam waktu singkat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022