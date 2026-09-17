Sering Tak Disadari, 10 Perilaku Ini Bisa Menunjukkan Kemampuan Berpikir yang Kuat

Tanda orang benar-benar cerdas meski tak pernah menyadarinya kata psikologi.
JawaPos.com – Kecerdasan sering kali dikaitkan dengan nilai akademik, kemampuan memecahkan soal, atau prestasi tertentu. Padahal, kemampuan intelektual seseorang dapat terlihat dalam berbagai bentuk, termasuk dari cara memahami informasi dan menghadapi persoalan sehari-hari.
Dalam psikologi, sejumlah karakter seperti rasa ingin tahu, fleksibilitas berpikir, kemampuan melakukan refleksi, serta kesediaan mengakui keterbatasan pengetahuan dapat menjadi bagian dari perilaku yang menarik untuk diamati.
Artinya, seseorang tidak harus selalu menjadi yang paling banyak berbicara atau memiliki nilai tertinggi untuk menunjukkan kemampuan berpikir yang baik.
Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah kebiasaan yang disebut kerap dikaitkan dengan orang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi. Berikut di antaranya:
Orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi biasanya tidak cepat puas dengan jawaban sederhana. Mereka cenderung menggali informasi lebih jauh dengan bertanya mengenai alasan, proses, maupun kemungkinan lain.
Kebiasaan bertanya tersebut dapat membantu seseorang memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu persoalan.
Pertanyaan seperti "mengapa hal itu terjadi?" atau "bagaimana jika kondisinya berbeda?" menunjukkan adanya upaya untuk melihat masalah dari lebih dari satu sisi.
Namun, banyak bertanya sendiri bukan bukti tunggal mengenai tingkat kecerdasan seseorang. Konteks dan kualitas pertanyaannya tetap perlu diperhatikan.
Kemampuan intelektual tidak selalu ditunjukkan dengan mendominasi percakapan. Sebaliknya, seseorang dapat memilih mendengarkan terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan.
Mendengarkan secara aktif memungkinkan seseorang memperoleh lebih banyak informasi dan memahami sudut pandang lawan bicara.
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