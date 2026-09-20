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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 18.51 WIB

10 Hal yang Dilakukan Orang-Orang Kreatif dan Mustahil untuk Diabaikan, Menurut Psikologi

Ilustrasi orang kreatif (magnific) - Image

Ilustrasi orang kreatif (magnific)

 

JawaPos.com - Pernah bertemu seseorang yang seolah selalu memiliki ide baru, mampu melihat peluang ketika orang lain hanya melihat masalah, atau mempunyai cara berpikir yang terasa berbeda dari kebanyakan orang? 

Orang-orang seperti ini biasanya tidak sekadar mengandalkan bakat, tetapi juga memiliki kebiasaan yang membantu menjaga kreativitas tetap hidup.

Menariknya, kreativitas tidak selalu terlihat dalam bentuk karya seni, tulisan, musik, atau desain. 

Cara seseorang menyelesaikan masalah, memandang keadaan, mengelola pikiran, hingga menemukan inspirasi dari hal sederhana juga dapat menjadi bagian dari proses kreatif.

Dikutip dari laman your Tango, inilah 10 kebiasaan yang dikaitkan dengan orang-orang kreatif dan menjelaskan bagaimana kebiasaan sederhana dapat membantu menciptakan momentum berpikir.

Perlu dipahami, daftar berikut bukan tes psikologi untuk menentukan apakah seseorang kreatif atau tidak. 

Kreativitas merupakan kemampuan kompleks yang dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kepribadian, pengalaman, lingkungan, kebiasaan, dan kesempatan untuk bereksperimen.

1. Mereka Mengawali Hari dengan “Brain Flush” Selama 10 Menit

Salah satu kebiasaan menarik orang kreatif adalah menuangkan isi pikiran sebelum memulai aktivitas utama. Dalam artikel YourTango, kebiasaan ini disebut sebagai 10-minute brain flush, yaitu menuliskan berbagai hal yang sedang memenuhi pikiran, mulai dari ide, kekhawatiran, rencana, hingga hal-hal kecil yang muncul begitu saja.

Kebiasaan tersebut sebenarnya sederhana. Seseorang hanya perlu mengambil buku catatan atau membuka aplikasi catatan, kemudian menulis tanpa terlalu banyak menyensor pikirannya sendiri.

Tujuannya bukan menghasilkan tulisan yang sempurna. Justru sebaliknya, aktivitas tersebut memberikan ruang bagi otak untuk mengeluarkan berbagai pikiran yang berpotensi mengganggu konsentrasi.

Bagi orang kreatif, cara seperti ini dapat menjadi semacam pemanasan mental. Setelah berbagai pikiran dituangkan, mereka dapat lebih mudah mengarahkan perhatian pada pekerjaan atau proyek yang benar-benar ingin diselesaikan.

YourTango menggambarkan aktivitas tersebut sebagai cara untuk membangun momentum kreatif sebelum seseorang masuk ke tugas berikutnya.

Menariknya, kebiasaan ini tidak membutuhkan waktu lama. Hanya sekitar 10 menit setiap pagi sudah dapat menjadi ruang untuk mencatat ide sebelum kesibukan mengambil alih perhatian.

2. Mereka Berusaha Mempertahankan Sikap Positif

Orang kreatif tidak selalu menjalani kehidupan tanpa masalah. Mereka tetap dapat mengalami kegagalan, tekanan, kritik, dan situasi yang tidak sesuai harapan.

Namun, salah satu kebiasaan yang dibahas YourTango adalah kecenderungan untuk berusaha mempertahankan sikap yang lebih ringan dan positif dalam menghadapi kehidupan.

Editor: Novia Tri Astuti
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