6 Hal yang Dianggap Bermasalah Bagi Gen Z, Namun Dipandang Wajar oleh Boomer dan Gen X

Ilustrasi Gen Z (Freepik)
JawaPos.com – Perbedaan pandangan antargenerasi semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika Generasi Z menghadapi kebiasaan yang dianggap wajar oleh Generasi Baby Boomer dan Generasi X.
Berikut 6 hal yang dahulu dipandang sebagai bagian dari kehidupan justru dinilai bermasalah oleh Generasi Z karena perubahan cara pandang yang berbeda, seperti dilansir dari laman Your Tango pada Kamis (24/9).
1. Membicarakan Masalah Pribadi di Tempat Kerja
Generasi Baby Boomer dan Generasi X cenderung menganggap masalah pribadi sebaiknya diselesaikan di rumah dan tidak dibawa ke lingkungan kerja. Sementara itu, Generasi Z lebih terbuka membicarakan kesehatan mental, kecemasan, dan kelelahan karena menganggap pembahasan tersebut penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih memahami kondisi individu.
2. Bekerja Lembur
Generasi yang lebih tua cenderung mengaitkan kerja keras dan kesediaan bekerja lebih lama dengan keberhasilan dalam karier. Generasi Z lebih menekankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sehingga tidak menganggap lembur sebagai sesuatu yang harus selalu dilakukan demi menunjukkan dedikasi.
3. Membuat Lelucon yang Menyinggung
Generasi Baby Boomer dan Generasi X tumbuh dalam lingkungan sosial yang memiliki batasan berbeda terkait perkataan dan candaan yang dianggap pantas. Generasi Z cenderung lebih kritis terhadap lelucon yang dinilai menyinggung atau merugikan kelompok tertentu, terutama komunitas yang terpinggirkan.
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