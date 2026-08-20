Perbedaan Penanganan Konflik Masing-Masing Generasi: Baby Boomer, Gen X, Milenial, sampai Gen Z

JawaPos.com - Tahukah, ternyata berbeda generasi berbeda juga penanganan konflik.

Baik itu Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, sampai Gen Z memiliki cara unik untuk menangani konflik yang mencerminkan sikap serta harapan yang melingkupi masa pertumbuhan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (20/8), berikut ini perbedaan penanganan konflik dari Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, sampai Gen Z.



Generasi Baby Boomer

Mereka yang lahir tahun 1946 - 1964 menangani konflik dengan tingkat keseriusan yang sama seperti menghadapi hal lain dalam hidup.

Generasi ini beranjak dewasa pada masa yang penting.

Dipadukan dengan etos kerja yang serius, menjadikan mereka generasi yang tampak profesional dalam segala aspek kehidupan.

Tidak salah jika menyebut mereka generasi yang istimewa.

Ada pemahaman dalam diri bahwa mereka memiliki reputasi yang harus dijaga.

Untuk itu, mereka berusaha keras untuk tidak terlalu terbawa emosi.

Mereka mengatasi masalah tanpa banyak keributan dan memilih terus melangkah serta menanggung situasi yang kurang ideal jika mereka anggap hal itu lebih menguntungkan.

Mungkin generasi yang lebih muda menilai mereka tegar dan tabah.

Padahal, aslinya, mereka hanya merasa tidak nyaman menunjukkan kerentanan.



Generasi X

Generasi yang lahir antara tahun 1965 - 1980 dikenal dengan kemandiriannya.

Sebagian tumbuh dengan kedua orang tua yang sama-sama bekerja sehingga mereka harus belajar mengurus diri sendiri.