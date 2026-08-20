Perbedaan Penanganan Konflik Masing-Masing Generasi: Baby Boomer, Gen X, Milenial, sampai Gen Z

Ilustrasi, beda generasi yang sedang konflik. (Magnific)
JawaPos.com - Tahukah, ternyata berbeda generasi berbeda juga penanganan konflik.
Baik itu Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, sampai Gen Z memiliki cara unik untuk menangani konflik yang mencerminkan sikap serta harapan yang melingkupi masa pertumbuhan mereka.
Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Kamis (20/8), berikut ini perbedaan penanganan konflik dari Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, sampai Gen Z.
Generasi Baby Boomer
Mereka yang lahir tahun 1946 - 1964 menangani konflik dengan tingkat keseriusan yang sama seperti menghadapi hal lain dalam hidup.
Generasi ini beranjak dewasa pada masa yang penting.
Dipadukan dengan etos kerja yang serius, menjadikan mereka generasi yang tampak profesional dalam segala aspek kehidupan.
Tidak salah jika menyebut mereka generasi yang istimewa.
Ada pemahaman dalam diri bahwa mereka memiliki reputasi yang harus dijaga.
Untuk itu, mereka berusaha keras untuk tidak terlalu terbawa emosi.
Mereka mengatasi masalah tanpa banyak keributan dan memilih terus melangkah serta menanggung situasi yang kurang ideal jika mereka anggap hal itu lebih menguntungkan.
Mungkin generasi yang lebih muda menilai mereka tegar dan tabah.
Padahal, aslinya, mereka hanya merasa tidak nyaman menunjukkan kerentanan.
Generasi X
Generasi yang lahir antara tahun 1965 - 1980 dikenal dengan kemandiriannya.
Sebagian tumbuh dengan kedua orang tua yang sama-sama bekerja sehingga mereka harus belajar mengurus diri sendiri.
Terbiasa pulang sekolah dan masuk ke rumah tanpa ada orang tua di dalamnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027