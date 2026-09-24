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Rabbany Wanadriani
Jumat, 25 September 2026 | 06.49 WIB

Kaya Vitamin dan Enzim, Pepaya Ternyata Perlu Dihindari dalam 5 Kondisi Ini

ilustrasi buah pepaya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi buah pepaya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Pepaya dikenal sebagai salah satu buah yang memiliki banyak kandungan nutrisi. Buah ini menyediakan vitamin A, vitamin C, kalium, serta enzim papain yang berperan dalam membantu proses pemecahan protein.

Berbagai kandungan tersebut membuat pepaya kerap dikaitkan dengan sejumlah manfaat, mulai dari membantu menjaga sistem pencernaan, mendukung kesehatan mata, hingga memberikan asupan antioksidan bagi tubuh.

Namun, manfaat tersebut bukan berarti pepaya selalu cocok dikonsumsi oleh setiap orang. Dilansir English Jagran, ada sejumlah kondisi yang membuat seseorang perlu membatasi atau lebih berhati-hati ketika mengonsumsi buah ini.

Berikut lima kelompok yang perlu memperhatikan konsumsi pepaya:

1. Ibu Hamil

Ibu hamil, khususnya, perlu berhati-hati terhadap pepaya yang masih mentah atau setengah matang. Buah yang belum matang mengandung lateks dan papain yang dalam sejumlah sumber dikaitkan dengan potensi merangsang kontraksi rahim.

Karena itu, konsumsi pepaya dalam kondisi tertentu selama kehamilan sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan, terutama jika kehamilan memiliki kondisi khusus.

2. Orang dengan Gangguan Irama Jantung

Mereka yang memiliki masalah irama jantung juga disarankan tidak mengonsumsi pepaya secara berlebihan.

Pepaya mengandung sejumlah senyawa yang dalam jumlah tinggi disebut berpotensi menghasilkan hidrogen sianida. Meski jumlahnya dalam konsumsi normal umumnya kecil, orang dengan gangguan irama jantung sebaiknya tetap memperhatikan jumlah yang dikonsumsi dan mengikuti anjuran dokter.

3. Penderita Alergi Lateks

Orang yang memiliki alergi terhadap lateks perlu lebih waspada ketika mencoba pepaya. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya reaksi silang antara protein tertentu pada lateks dan buah-buahan tertentu.

Pada orang yang sensitif, reaksi alergi dapat berupa bersin, mata berair, hingga gangguan pernapasan. Jika memiliki riwayat alergi lateks, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum memasukkan pepaya ke dalam menu makanan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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