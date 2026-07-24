Tidak Hanya untuk Pencernaan! Mengenal Manfaat Vitamin C Bagi Kulit Kita, Macam-Macam Bentuk, dan Cara Memilihnya

Foto ilustrasi seorang perempuan sedang mengaplikasikan produk perawatan wajah (https://images.pexels.com)
JawaPos.com - Kulit adalah organ terbesar yang kita miliki. Ia bertugas untuk melindungi seluruh tubuh kita dari bakteri, virus, dan berbagai serangan yang dapat membahayakan tubuh kita.
Ada berbagai cara untuk mempertahankan kesehatan kulit kita. Salah satunya dengan nutrisi yang cukup.
Vitamin C adalah salah satu nutrisi yang mudah untuk didapatkan dan tidak hanya penting bagi kesehatan kita, tapi juga sangat penting bagi kulit kita.
Penting bagi kulit
Dilansir dari Halodoc, vitamin C atau asam askorbat adalah sebuah antioksidan kuat yang larut dalam air dan memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan kulit.
Vitamin C berperan penting dalam produksi kolagen, sejenis protein yang menjaga elastisitas dan kekenyalan kulit. Selain itu, ia juga dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas akibat paparan sinar matahari, polusi, dan lain-lain.
Macam-macam vitamin C
Dilansir dari Derm Boston, ada beberapa macam vitamin C yang dapat kita temukan dalam produk perawatan wajah:
Asam askorbat adalah satu-satunya bentuk vitamin C “aktif” yang paling sering diteliti. Ia dapat larut dalam air dan salah satu vitamin C paling populer. Namun, asam askorbat bukanlah bentuk vitamin C paling tidak stabil, sehingga terkadang tidak cocok untuk mereka dengan kulit sensitif.
Tetraheksildesil askorbat dapat larut dalam minyak dan berasal dari asam stearat. Senyawa ini sering digunakan dalam produk perawatan kulit untuk membantu melindungi kulit dari radikal bebas dan meningkatkan kilau alaminya. Senyawa ini lebih stabil dari pada asam askorbat.
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