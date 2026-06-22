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Rabbany Wanadriani
Senin, 22 Juni 2026 | 17.14 WIB

6 Tanda Tubuh Kekurangan Vitamin Esensial, Mulai dari Sariawan hingga Kulit Kering

Ilustrasi sariawan/freepik - Image

Ilustrasi sariawan/freepik

JawaPos.com - Kesibukan dan tuntutan hidup modern sering membuat banyak orang kurang memperhatikan kondisi tubuhnya sendiri. Padahal, tubuh kerap memberikan sinyal tertentu yang bisa menjadi tanda kekurangan vitamin penting.

Vitamin berperan besar dalam menjaga energi, mendukung sistem imun, menyehatkan kulit, serta membantu tubuh mengolah makanan menjadi sumber tenaga.

Kekurangan vitamin dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti pola makan yang kurang seimbang, stres, kurang tidur, hingga kebiasaan hidup yang tidak sehat.

Mengutip NDTV, ada enam tanda yang sering tidak disadari tetapi dapat menunjukkan bahwa tubuh sedang mengalami kekurangan vitamin esensial.

1. Kelelahan atau energi rendah

Ketika tubuh kekurangan asupan nutrisi penting, maka kekurangan vitamin dapat memengaruhi tingkat energi dan fungsi sehari-hari.

Faktor gaya hidup seperti tidur yang tidak teratur atau terganggu, stres, dan dehidrasi dapat memengaruhi fungsi tubuh sehari-hari.

Meskipun demikian, 13 vitamin esensial, yang meliputi 9 vitamin larut air (8 vitamin B dan vitamin C) dan 4 vitamin larut lemak (vitamin A, D, E, dan K) sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan merasa lelah terus-menerus.

2. Kulit kering atau perubahan rambut

Kulit kering yang terus-menerus atau perubahan tekstur rambut dalam jangka waktu tertentu mungkin berkaitan dengan nutrisi dan hidrasi secara keseluruhan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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