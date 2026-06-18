7 Vitamin Penting Dikonsumsi Wanita untuk Tingkatkan Kekebalan Tubuh dan Vitalitas

JawaPos.com - Vitamin penting untuk kesehatan wanita karena beberapa di antaranya memainkan peran yang sangat signifikan dalam tingkat energi, suasana hati, dan fungsi jantung.
Konsumsi nutrisi ini secara teratur membantu mengurangi risiko kekurangan dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan.
1. Asam folat
Asam folat, yang juga dikenal sebagai vitamin B9, umumnya dikonsumsi untuk mendukung kehamilan yang sehat.
Asam folat membantu mencegah berat badan lahir rendah dan cacat tabung saraf pada janin yang sedang berkembang.
Selain itu, vitamin ini juga penting untuk produksi sel darah merah dan DNA, yang diperlukan untuk pembentukan sel-sel baru.
Bahkan mendukung kesehatan jantung dan fungsi sel pada wanita yang tidak hamil.
2. Zat besi
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan