7 Vitamin Penting Dikonsumsi Wanita untuk Tingkatkan Kekebalan Tubuh dan Vitalitas

ilustrasi wanita sedang makan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Vitamin penting untuk kesehatan wanita karena beberapa di antaranya memainkan peran yang sangat signifikan dalam tingkat energi, suasana hati, dan fungsi jantung.

Konsumsi nutrisi ini secara teratur membantu mengurangi risiko kekurangan dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan.

Melansir verywellhealth, berikut tujuh vitamin yang penting dikonsumsi wanita.

1. Asam folat

Asam folat, yang juga dikenal sebagai vitamin B9, umumnya dikonsumsi untuk mendukung kehamilan yang sehat.

Asam folat membantu mencegah berat badan lahir rendah dan cacat tabung saraf pada janin yang sedang berkembang.

Selain itu, vitamin ini juga penting untuk produksi sel darah merah dan DNA, yang diperlukan untuk pembentukan sel-sel baru.

Bahkan mendukung kesehatan jantung dan fungsi sel pada wanita yang tidak hamil.