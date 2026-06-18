Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 18 Juni 2026 | 14.56 WIB

7 Vitamin Penting Dikonsumsi Wanita untuk Tingkatkan Kekebalan Tubuh dan Vitalitas

Gambar utama - Image
ilustrasi wanita sedang makan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Vitamin penting untuk kesehatan wanita karena beberapa di antaranya memainkan peran yang sangat signifikan dalam tingkat energi, suasana hati, dan fungsi jantung.

Konsumsi nutrisi ini secara teratur membantu mengurangi risiko kekurangan dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan.

Melansir verywellhealth, berikut tujuh vitamin yang penting dikonsumsi wanita.

1. Asam folat

Asam folat, yang juga dikenal sebagai vitamin B9, umumnya dikonsumsi untuk mendukung kehamilan yang sehat.

Asam folat membantu mencegah berat badan lahir rendah dan cacat tabung saraf pada janin yang sedang berkembang.

Selain itu, vitamin ini juga penting untuk produksi sel darah merah dan DNA, yang diperlukan untuk pembentukan sel-sel baru.

Bahkan mendukung kesehatan jantung dan fungsi sel pada wanita yang tidak hamil.

2. Zat besi

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Selain Kaya akan Vitamin, Ini 5 Manfaatnya Jika Minum Jus Tomat Setiap Pagi - Image
Lifestyle

Selain Kaya akan Vitamin, Ini 5 Manfaatnya Jika Minum Jus Tomat Setiap Pagi

Selasa, 16 Juni 2026 | 21.04 WIB

Kaya Vitamin, Ini 6 Manfaat Konsumsi Lemon bagi Kesehatan Tubuh - Image
Kesehatan

Kaya Vitamin, Ini 6 Manfaat Konsumsi Lemon bagi Kesehatan Tubuh

Senin, 15 Juni 2026 | 16.16 WIB

Konsumsi Vitamin saat Ibu Hamil Cegah Bayi Lahir dengan Bibir Sumbing, Begini Kata Dokter - Image
Parenting

Konsumsi Vitamin saat Ibu Hamil Cegah Bayi Lahir dengan Bibir Sumbing, Begini Kata Dokter

Rabu, 3 Juni 2026 | 19.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

4

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

9

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

10

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore