Mulai dari Rumah, Ini 5 Olahraga Sederhana untuk Membakar Kalori

JawaPos.com - Menurunkan berat badan membutuhkan kombinasi pola makan yang sesuai dan aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten. Olahraga dapat membantu tubuh menggunakan lebih banyak energi sekaligus mendukung kebugaran secara keseluruhan.

Selain membantu membakar kalori, aktivitas fisik secara rutin juga dapat memberikan manfaat lain, seperti meningkatkan kebugaran, energi, suasana hati, serta kekuatan tubuh. Untuk mendapatkan hasil yang lebih seimbang, latihan kardio dapat dipadukan dengan latihan kekuatan.

Dilansir English Jagran, terdapat beberapa jenis olahraga yang relatif sederhana dan dapat dimasukkan ke dalam rutinitas harian untuk mendukung program penurunan berat badan. Namun, hasil dalam 20 hari dapat berbeda pada setiap orang dan tidak ada olahraga yang menjamin penurunan berat badan dalam jumlah tertentu.

1. Peregangan Peregangan dapat menjadi bagian awal maupun akhir dari rutinitas olahraga. Aktivitas ini membantu menjaga kelenturan tubuh dan membuat otot lebih siap melakukan berbagai gerakan.

Anda dapat memasukkan gerakan yoga atau peregangan sederhana ke dalam rutinitas harian. Lakukan dengan perlahan dan hindari gerakan yang menimbulkan rasa sakit.

2. Yoga Yoga bukan hanya berkaitan dengan kelenturan, tetapi juga melibatkan kekuatan, keseimbangan, dan kontrol tubuh. Latihan secara rutin dapat menjadi pelengkap aktivitas fisik lainnya.

Yoga dapat dilakukan pada pagi hari atau waktu lain yang sesuai dengan rutinitas. Pilih gerakan berdasarkan kemampuan tubuh dan tingkat pengalaman agar latihan tetap nyaman.

3. Bersepeda Bersepeda merupakan salah satu aktivitas kardio yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus melatih otot, terutama pada bagian kaki.

Anda dapat bersepeda di luar ruangan maupun menggunakan sepeda statis. Intensitas dan durasi latihan bisa ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan.