Mulai dari Yoga hingga Bersepeda, Ini 5 Olahraga yang Bantu Membakar Kalori

ilustrasi orang yang naik sepeda. (Freepik)

JawaPos.com – Menurunkan berat badan tidak hanya berkaitan dengan mengurangi asupan makanan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga menjadi bagian penting untuk membantu menciptakan pengeluaran energi dan menjaga kebugaran tubuh.

Olahraga dapat membantu membakar kalori sekaligus meningkatkan kebugaran jantung, kekuatan otot, energi, dan suasana hati. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih menyeluruh, latihan kardio dapat dipadukan dengan aktivitas yang melatih kekuatan dan fleksibilitas.

Namun, tidak ada jenis olahraga tertentu yang dapat menjamin seseorang langsung mengalami penurunan berat badan dalam 20 hari. Hasilnya dipengaruhi berbagai faktor, termasuk pola makan, intensitas latihan, kondisi kesehatan, tidur, dan konsistensi masing-masing orang.

Dilansir English Jagran, berikut beberapa aktivitas fisik yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung program penurunan berat badan.

1. Peregangan Peregangan sering dianggap sebagai bagian kecil dari olahraga, padahal aktivitas ini penting untuk menjaga kelenturan dan mobilitas tubuh.

Melakukan peregangan secara rutin dapat membantu tubuh tetap fleksibel sekaligus mempersiapkan otot sebelum melakukan aktivitas fisik yang lebih berat.

Beberapa gerakan yoga juga dapat dimasukkan ke dalam rutinitas peregangan, termasuk variasi pose yang melibatkan otot kaki, punggung, dan bagian tengah tubuh.

Meski bukan latihan pembakar kalori utama, peregangan dapat menjadi pelengkap yang baik dalam rutinitas olahraga.

2. Yoga Yoga dapat menjadi pilihan bagi orang yang ingin menggabungkan aktivitas fisik dengan latihan pernapasan dan konsentrasi.

Gerakan yoga tertentu dapat membantu melatih fleksibilitas, keseimbangan, kekuatan, dan kontrol tubuh. Intensitasnya pun dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Yoga pada pagi hari bisa menjadi pilihan jika waktu tersebut paling mudah dipertahankan secara konsisten. Yang terpenting bukan semata-mata waktu berolahraga, melainkan keteraturan dalam menjalankannya.

3. Bersepeda Bersepeda merupakan salah satu aktivitas kardio yang cukup mudah dimasukkan ke dalam rutinitas sehari-hari.