Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
None
08 April 2026, 15.15 WIB

Bakar Kalori Tubuh, 4 Jenis Olahraga Ringan Ini Bisa Dilakukan Sendiri di Rumah

Ilustrasi orang yang sedang olahraga. (Freepik)

JawaPos.com - Setelah menikmati berbagai hidangan lezat, menjaga kebugaran tubuh tetap penting agar kondisi tubuh tetap sehat.

Namun, tidak perlu langsung melakukan olahraga berat. Ada beberapa jenis olahraga ringan yang bisa membantu membakar kalori sekaligus menjaga kebugaran.

Berdasarkan informasi dari Halodoc dan Hellosehat pada Rabu (8/4), berikut empat olahraga ringan yang cocok dilakukan agar tubuh tetap sehat dan bugar.

1. Berjalan Kaki

Jenis olahraga pertama yang cocok dilakukan setelah lebaran, yaitu berjalan kaki. Kamu dapat melakukan jalan kaki selama 30 menit setiap hari agar dapat mengurangi kelebihan lemak di tubuh serta meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot.

Untuk mendapatkan manfaat berjalan kaki, kamu perlu meningkatkan intensitasnya dengan berjalan cepat atau brisk walking.

Caranya, kamu dapat mulai jalan santai terlebih dahulu keliling taman atau kompleks rumah di pagi hari selama. sekitar 15 menit. Kamu dapat lanjutkan dengan jalan cepat selama 10 menit.

Jika berjalan kaki selama 30 menit terlalu sulit, kamu bisa mengurangi durasi olahraga menjadi sekitar 10 menit dan tingkatkan durasi di hari berikutnya menjadi 15 atau 20 menit.

2. Bersepeda

Selanjutnya, yaitu bersepeda selama 30 menit agar dapat membakar kalori di dalam tubuh sebanyak 210-294 kalori.

Dengan rutin melakukan olahraga bersepeda, maka dapat membantu memperkuat otot dan tulang serta melindungi tubuh dari risiko penyakit, seperti obesitas dan penyakit jantung.

Kamu bisa mulai bersepeda dengan intensitas sedang keliling taman di pagi hari atau sore hari selama 30 menit. Jika ingin membakar kalori lebih banyak, kamu bisa  menambahkan durasi bersepeda menjadi 40 menit.

3. Berenang

Olahraga selanjutnya kamu bisa melakukan olahraga renang untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Berenang secara rutin dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, menyehatkan jantung hingga meningkatkan kesehatan mental.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore