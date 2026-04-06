Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
06 April 2026, 08.05 WIB

Snack Rendah Kalori Tinggi Protein: Pilihan Ringan untuk Diet Sehat

Potret snack rendah kalori tinggi protein yang cocok sekali untuk diet. (Sumber: instagram.com/@achtasyaiman)

JawaPos.com - Menjaga pola makan saat menjalani diet bukan berarti harus mengorbankan rasa. Kini, banyak pilihan camilan yang tetap lezat namun rendah kalori dan tinggi protein.

 
Salah satu jenis snack yang sedang populer adalah camilan praktis dengan kandungan sekitar 115-135 kkal per porsi, sehingga cocok dikonsumsi saat sore hari atau dalam pola intermittent fasting (IF).

Snack seperti ini biasanya mengandalkan bahan sederhana dengan pengolahan minimal, namun tetap memperhatikan keseimbangan nutrisi. Kandungan protein yang cukup membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sementara kalori yang rendah membuatnya aman untuk dikonsumsi tanpa khawatir berlebihan.

Menurut @achtasyaiman, camilan rendah kalori ini tidak hanya cocok untuk diet, tetapi juga bisa menjadi alternatif snack harian yang lebih sehat dibandingkan makanan tinggi gula atau lemak jenuh.

Bahan-Bahan
1 butir telur
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Daun bawang secukupnya (opsional)
Cabai sesuai selera (opsional)
Sedikit saus (opsional, sesuai selera)
Minyak secukupnya untuk memasak

Cara Pembuatan
1. Siapkan Bahan
Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu tambahkan garam dan lada secukupnya. Jika ingin rasa lebih segar, tambahkan irisan daun bawang dan cabai.
2. Kocok Telur
Kocok semua bahan hingga tercampur rata, namun tidak perlu terlalu lama agar teksturnya tetap lembut saat dimasak.
3. Masak Telur
Panaskan sedikit minyak di atas wajan, lalu tuangkan adonan telur. Masak dengan api sedang hingga setengah matang.
4. Tambahkan Saus (Opsional)
Sebelum telur benar-benar matang, tambahkan sedikit saus sesuai selera untuk memberikan rasa tambahan.
5. Penyajian
Masak hingga matang sempurna, lalu angkat dan sajikan hangat. Bisa dinikmati langsung atau dipadukan dengan nasi dalam porsi kecil.

Snack rendah kalori tinggi protein ini menjadi solusi praktis bagi kamu yang ingin tetap ngemil tanpa merasa bersalah. Dengan bahan yang sederhana dan waktu memasak yang singkat, camilan ini sangat cocok untuk gaya hidup modern yang serba cepat.

Selain itu, fleksibilitas dalam menambahkan bahan membuat menu ini tidak membosankan. Kamu bisa menyesuaikan rasa sesuai selera tanpa mengurangi nilai gizinya.
 
Sangat cocok untuk dikonsumsi saat sore hari, setelah olahraga, atau sebagai menu ringan dalam program diet.

Dengan memperhatikan asupan kalori dan protein, kamu tetap bisa menikmati makanan enak sekaligus menjaga kesehatan tubuh.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Bakar Kalori Tubuh, 4 Jenis Olahraga Ringan Ini Bisa Dilakukan Sendiri di Rumah - Image
Lifestyle

Bakar Kalori Tubuh, 4 Jenis Olahraga Ringan Ini Bisa Dilakukan Sendiri di Rumah

08 April 2026, 15.15 WIB

10 Ide Camilan yang Aman Dikonsumsi Meski Sedang Diet dan Baik untuk Kesehatan Otak - Image
Diet & Fitness

10 Ide Camilan yang Aman Dikonsumsi Meski Sedang Diet dan Baik untuk Kesehatan Otak

04 November 2025, 22.28 WIB

Sudah Diet dan Olahraga Tapi Berat Badan Tidak Turun? Ini 5 Penjelasan Ilmiahnya - Image
Kesehatan

Sudah Diet dan Olahraga Tapi Berat Badan Tidak Turun? Ini 5 Penjelasan Ilmiahnya

03 April 2026, 03.09 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore