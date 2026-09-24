3 Manfaat Menghabiskan Waktu di Alam untuk Menenangkan Pikiran dan Mengurangi Kecemasan

JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang dipenuhi ketidakpastian, tuntutan, dan berbagai informasi yang datang tanpa henti, rasa cemas dan stres menjadi hal yang mudah muncul.
Pikiran pun sering dipenuhi kekhawatiran mengenai masa depan, berbagai kemungkinan buruk, hingga masalah sehari-hari yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Namun, ada kebiasaan sederhana yang dapat membantu memberikan jeda bagi pikiran, yaitu menghabiskan waktu di alam.
Berada di ruang terbuka, menikmati pepohonan, mendengarkan suara burung, berjalan di atas rumput, atau sekadar mengamati langit dapat menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak dari kesibukan mental.
Tidak harus pergi ke hutan atau tempat wisata alam. Taman di sekitar rumah, halaman, pepohonan di pinggir jalan, bahkan tanaman yang tumbuh di sela trotoar pun dapat menjadi bagian dari pengalaman tersebut.
Orang yang rutin meluangkan waktu untuk menikmati alam sering merasakan beberapa efek menenangkan seperti yang dirangkum dari laman YourTango berikut.
1. Alam membantu mengalihkan perhatian melalui berbagai indra
Alam menawarkan banyak hal yang dapat diamati dan dinikmati oleh indra manusia. Mulai dari warna dedaunan, bentuk pepohonan, aroma bunga, suara burung, hingga hembusan angin yang menyentuh kulit.
Cobalah menemukan satu tempat sederhana yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
Tidak perlu tempat yang luas. Sebatang pohon, sekuntum bunga, sehelai rumput, atau pemandangan langit pun bisa menjadi pilihan.
Mulailah dengan memperhatikan apa yang terlihat. Amati warna daun, bentuk batang pohon, cahaya matahari yang mengenai permukaan bunga, atau embun yang menempel di rumput.
Setelah itu, arahkan perhatian pada suara di sekitar. Dengarkan kicauan burung, suara angin, gemerisik dedaunan, atau suara lingkungan yang terasa menenangkan. Bahkan, perhatikan pula jeda di antara suara-suara tersebut.
Jika memungkinkan, libatkan indra lainnya. Rasakan udara yang menyentuh kulit, cium aroma tanah atau tumbuhan, dan nikmati suasana sekitar tanpa terburu-buru.
Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang terus berputar.
Meski hanya dilakukan selama beberapa menit, memberikan kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat dapat membuat tubuh dan pikiran terasa lebih rileks.
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