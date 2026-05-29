20 Rekomendasi Wisata di Pacitan dengan Nuansa Alam yang Cocok buat Healing Liburan

JawaPos.com –Pacitan dikenal luas sebagai kota seribu goa yang menyimpan pesona alam luar biasa di setiap sudutnya.

Tak hanya goa, wisata di kota ini juga menyuguhkan pantai eksotis, sungai tenang, air terjun, hingga pemandian air panas yang menyegarkan.

Keberagaman destinasi ini menjadikan Pacitan sebagai salah satu tujuan liburan yang layak diperhitungkan di Jawa Timur.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rukita pada Jumat (29/5), berikut 20 rekomendasi tempat wisata buat liburan di Pacitan.

1. Goa Gong

Goa sepanjang sekitar 256 meter ini diklaim sebagai salah satu goa terindah di Asia Tenggara berkat formasi stalaktit dan stalagmit yang megah di dalamnya.

Di dalam goa yang terletak di Dusun Salam, Desa Bomo, Kecamatan Punung ini terdapat ruang kristal yang mempesona, kolam air jernih berwarna biru kehijauan, serta batuan yang konon berbunyi menyerupai gong saat dipukul.

Untuk menelusurinya secara menyeluruh dibutuhkan waktu sekitar satu hingga dua jam, dengan tiket masuk seharga Rp 5.000 per orang belum termasuk senter dan pemandu.

2. Goa Tabuhan