11 Rekomendasi Wisata Seru di Bandung dengan Kombinasi Alam, Kuliner, dan Aktivitas Menyenangkan

JawaPos.Com - Bandung selalu punya daya tarik yang membuat banyak orang tidak pernah bosan untuk kembali.

Kota yang dikenal dengan udara sejuk, lanskap pegunungan, serta kreativitas warganya ini menawarkan pengalaman liburan yang lengkap untuk berbagai tipe wisatawan.

Ada yang datang untuk menikmati suasana alam yang menenangkan, ada yang berburu kuliner legendaris maupun kekinian, dan tidak sedikit yang memilih Bandung karena banyaknya aktivitas seru yang bisa dinikmati bersama keluarga, pasangan, maupun sahabat.

Inilah yang membuat Bandung tetap menjadi salah satu destinasi favorit untuk liburan singkat maupun perjalanan akhir pekan.

Salah satu keunggulan Bandung adalah kemampuannya menghadirkan banyak pengalaman dalam satu perjalanan.

Pagi bisa diisi dengan menikmati udara segar di kawasan perbukitan, siang menjelajahi destinasi rekreasi yang cocok untuk keluarga, lalu sore hingga malam berburu kuliner hangat di tengah hawa dingin khas Bandung.

Kombinasi inilah yang membuat kota ini terasa selalu hidup dan menarik untuk dieksplorasi.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas wisata seru di Bandung yang menyuguhkan kuliner, pemandangan alam, dan juga aktivitas menyenangkan dalam satu lokasi.

1. The Lodge Maribaya

Bagi yang ingin menikmati wisata alam dengan sentuhan aktivitas seru, The Lodge Maribaya menjadi salah satu destinasi yang sangat menarik untuk dikunjungi.

Berada di kawasan Lembang yang sejuk, tempat ini menawarkan panorama hutan pinus yang asri dengan udara segar khas pegunungan.

Selain menikmati pemandangan alam, pengunjung juga dapat mencoba berbagai aktivitas outdoor yang dirancang untuk menambah keseruan selama berlibur.

Beragam spot foto unik dengan latar perbukitan hijau menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Suasana yang tenang namun tetap dipadukan dengan berbagai aktivitas membuat tempat ini cocok untuk keluarga, pasangan, maupun rombongan teman.