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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.41 WIB

Bukan Cuma Ikan, Ini 5 Makanan yang Membantu Menjaga Kesehatan Otak

ilustrasi makanan sehat untuk otak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menjaga kesehatan otak tidak hanya dilakukan melalui aktivitas seperti membaca atau berolahraga, tetapi juga dimulai dari pola makan sehari-hari. Asupan nutrisi yang tepat berperan penting dalam mendukung fungsi otak agar tetap optimal.

Otak membutuhkan suplai darah dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Bahkan, sekitar seperempat aliran darah dalam tubuh mengalir ke organ ini, sehingga makanan yang dikonsumsi dapat memberikan dampak langsung terhadap kesehatan otak.

Karena itu, memilih makanan bergizi menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menjaga daya ingat, konsentrasi, serta menurunkan risiko gangguan fungsi otak di kemudian hari.

Dilansir dari Times of India, berikut lima makanan yang baik dikonsumsi secara rutin untuk mendukung kesehatan otak.

1. Ikan Berlemak

Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel dikenal kaya akan asam lemak omega-3 yang berperan penting dalam menjaga fungsi otak.

Kandungan lemak sehat tersebut memiliki sifat antiradang yang dapat membantu melindungi sel-sel otak. Agar manfaatnya lebih maksimal, pilihlah ikan yang masih segar dan olah dengan cara yang sehat.

2. Sayuran Hijau

Sayuran hijau merupakan sumber berbagai nutrisi penting, seperti serat, folat, lutein, dan beta-karoten yang dibutuhkan tubuh maupun otak.

Untuk mempertahankan kandungan gizinya, sayuran sebaiknya dikukus, direbus sebentar, atau ditumis dengan sedikit minyak. Selain itu, serat pada sayuran juga membantu menjaga kesehatan mikrobioma usus yang diketahui berhubungan dengan fungsi otak.

3. Tomat

Tomat mengandung likopen, yaitu antioksidan kuat yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Likopen juga berperan dalam mengurangi peradangan dan stres oksidatif yang berkaitan dengan penurunan fungsi saraf, sehingga konsumsi tomat secara rutin dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan otak.

4. Kacang Kenari dan Buah Beri

Jika ingin camilan yang lebih sehat, cobalah mengganti gorengan dengan kacang kenari dan aneka buah beri.

Kenari memiliki kandungan omega-3 yang tinggi dibandingkan banyak jenis kacang lainnya, sedangkan buah beri, terutama blueberry, kaya akan flavonoid yang bersifat antioksidan dan antiperadangan sehingga bermanfaat membantu menjaga fungsi otak.

5. Kopi dan Teh

Secangkir kopi atau teh di pagi hari ternyata tidak hanya membantu mengusir kantuk, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan otak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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