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Cicilia Margarettha
Rabu, 23 September 2026 | 20.06 WIB

Takut Gemuk Saat Berhenti Merokok? Ini Rahasia Menjaga Berat Badan Tetap Ideal!

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ilustrasi pola hidup sehat saat berhenti merokok / pexels

JawaPos.com – Kekhawatiran akan kenaikan berat badan sering kali menjadi alasan utama seseorang ragu untuk berhenti merokok.

Efek dari pelepasan nikotin memang kerap memicu rasa lapar ekstra serta penurunan laju metabolisme tubuh secara sementara.

Pertambahan berat badan saat berhenti merokok bukanlah hal yang mutlak terjadi jika diimbangi dengan strategi harian yang tepat.

melansir dari laman the ohio state university pada rabu (23/09), menyebutkan cara berhenti merokok tanpa menambah berat badan.

Menghentikan kebiasaan merokok dapat menyebabkan tubuh mengalami kenaikan berat badan berlebih.

Penyesuaian gaya hidup yang terencana, kondisi fisik dan kebugaran tubuh justru akan meningkat pesat.

Secara ilmiah, nikotin bekerja menekan nafsu makan dan mempercepat metabolisme dalam tubuh.

Ketika konsumsinya dihentikan, fungsi indra pengecap membaik dan laju metabolisme kembali normal, sehingga makanan terasa lebih lezat dan dorongan mengunyah meningkat.

Dalam studi nutrisi klinis menunjukkan bahwa penyesuaian asupan gizi serta aktivitas fisik terstruktur mampu menstabilkan kadar hormon ghrelin dan leptin.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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