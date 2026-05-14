Asyik Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Minta Maaf Mengaku Khilaf

JawaPos.com - Tingkah anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Syahri As-Siddiqi, yang asyik merokok sambil bermain game online saat rapat dengar pendapat (hearing), terekam kamera dan viral di media sosial.

Meski video yang beredar berdurasi singkat, namun respons publik sangat beragam. Tidak sedikit warganet yang merasa kecewa dan menyayangkan sikap keterlaluan politikus Partai Gerindra tersebut.

Tak lama setelah video dan namanya viral, Achmad Syahri As-Siddiqi muncul ke publik dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat ulahnya.

“Dengan rendah hati memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar,” ucapnya dalam video yang diterima JawaPos.com, Kamis (14/5).

Politikus muda tersebut mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya merokok dan bermain game dalam forum. Ia memaknai kejadian ini sebagai pelajaran berharga dan siap menerima segala konsekuensi.

“Saya sadar apa yang saya lakukan (bermain game dan merokok dalam forum), saya hilaf, semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya. Saya siap disanksi oleh partai (Gerindra) dan juga DPRD,” imbuhnya.

Ia mengakui masih banyak kekurangan sebagai kader muda dan berharap kejadian serupa tak terulang. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Jember.

"Saya sebagai anak muda juga banyak kekurangan. Semoga ke depannya ini tidak terulang lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Jember," pungkas Achmad.

