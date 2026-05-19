Alasan Sepele Anggota DPRD Jember Main Game Saat Rapat: Khawatir Sapi Virtual Kelaparan

JawaPos.com - Sosok anggota DPRD Kabupaten Jember, Achmad Syahri As Sidiqi, menjadi buah bibir masyarakat, setelah videonya bermain game online sambil merokok saat rapat, viral di media sosial.

Tak sedikit yang mengkritik tindakannya yang tidak beretika sebagai legislator. Tak lama setelah video viral, Achmad menyampaikan permintaan terbuka kepada masyarakat dan mengaku khilaf.

Namun, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono menyampaikan alasan berbeda. Ia mengatakan dari pengakuan Syahri, kala itu dirinya khawatir sapi di dunia game (virtual) kelaparan.

“Iya ketua, itu rapatnya mulai jam 10 pagi sampai jam 2. Terus jam 1 saya lupa belum memberi makan sapi. Tapi sapi dia ternyata sapi di game-nya itu belum dikasih makan,” ujarnya menirukan penjelasan Syahri, dikutip dari Jawa Pos Radar Jember, Selasa (19/5).

Meski alasannya terdengar tak lazim dan sepele, Fraksi Gerindra memastikan kejadian tersebut menjadi evaluasi serius. Pihaknya pun melakukan evaluasi internal dan pembinaan kepada para kader Gerindra, termasuk Achmad.

“Kami melakukan evaluasi bersama agar ini tidak terjadi ke depan. Ini menjadi hal terakhir kali terjadi di (DPRD) Jember. Tidak ada ruang untuk kesalahan yang sama nanti di depan," tegas Hanan.

Dalam video singkat yang beredar di media sosial, anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As-Siddiqi terlihat sedang bermain game Clash of Clans saat rapat dengar pendapat (hearing).

Rapat tersebut membahas persoalan stunting dan layanan kesehatan yang menjadi isu penting di Kabupaten Jember. Tingkah Syahri sontak menuai kecamanan karena tak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat.