Viral Merokok dan Main Game Saat Rapat, Ini Profil Lengkap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi

Tangkapan layar sebuah video anggota DPRD Jember ketika enak main game saat rapat. (TANGKAPAN LAYAR VIDEO YANG DIUNGGAH AKUN INSTAGRAM putraajisujati)
JawaPos.com - Tingkah Anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi sungguh keterlaluan. Di tengah rapat, dia asyik merokok sambil main game. Video salah satu legislator muda itu pun beredar luas di media sosial (medsos) hingga viral. Publik menyayangkan sikap Achmad yang sudah mendapat kepercayaan mewakili masyarakat di DPRD Jember.
Dikutip dari pemberitaan Radar Jember pada Selasa (12/5), Achmad tampak asyik bermain game di telepon genggamnya saat rapat sedang berlangsung. Bahkan, dia juga kelihatan sedang merokok. Peristiwa itu terjadi ketika peserta rapat lain sedang berbicara. Meski video yang beredar luas di medsos tidak berdurasi panjang, namun respons publik sangat beragam.
”Gak layak jadi DPR,” tulis pemilik akun @dianindrawati55.
Baca Juga:Ramalan Karier dan Pekerjaan Zodiak Besok Rabu 13 Mei 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces
Bukan hanya pemilik akun tersebut, banyak warganet yang marah atas sikap Achmad. Mereka meminta agar partai dan institusi DPRD Jember bertindak tegas. Setelah ditelusuri, diduga asyik bermain game sambil merokok di tengah-tengah jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember beberapa waktu lalu.
Menurut catatan Radar Jember, Achmad merupakan anggota DPRD Jember periode 2024-2029. Dia termasuk salah satu wakil rakyat berusia muda. Saat pertama kali dilantik, umurnya masih 25 tahun. Latar belakang keluarganya juga tidak sembarangan.
Achmad merupakan putra sulung eks Anggota DPR Achmad Fadil Muzakki Syah atau Ra Fadil. Namun, sangat disayangkan di balik statusnya sebagai wajah muda yang mewakili suara rakyat di DPRD Jember, Achmad kini justru harus berhadapan dengan sorotan publik akibat sikapnya yang dinilai tidak pantas.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi