Viral Merokok dan Main Game Saat Rapat, Ini Profil Lengkap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi

JawaPos.com - Tingkah Anggota DPRD Jember Achmad Syahri As Siddiqi sungguh keterlaluan. Di tengah rapat, dia asyik merokok sambil main game. Video salah satu legislator muda itu pun beredar luas di media sosial (medsos) hingga viral. Publik menyayangkan sikap Achmad yang sudah mendapat kepercayaan mewakili masyarakat di DPRD Jember.

Dikutip dari pemberitaan Radar Jember pada Selasa (12/5), Achmad tampak asyik bermain game di telepon genggamnya saat rapat sedang berlangsung. Bahkan, dia juga kelihatan sedang merokok. Peristiwa itu terjadi ketika peserta rapat lain sedang berbicara. Meski video yang beredar luas di medsos tidak berdurasi panjang, namun respons publik sangat beragam.

”Gak layak jadi DPR,” tulis pemilik akun @dianindrawati55.

Bukan hanya pemilik akun tersebut, banyak warganet yang marah atas sikap Achmad. Mereka meminta agar partai dan institusi DPRD Jember bertindak tegas. Setelah ditelusuri, diduga asyik bermain game sambil merokok di tengah-tengah jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Jember beberapa waktu lalu.

Menurut catatan Radar Jember, Achmad merupakan anggota DPRD Jember periode 2024-2029. Dia termasuk salah satu wakil rakyat berusia muda. Saat pertama kali dilantik, umurnya masih 25 tahun. Latar belakang keluarganya juga tidak sembarangan.