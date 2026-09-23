Kulit Lebih Sehat dari Dalam, Ini 5 Makanan yang Bisa Bantu Kurangi Jerawat

ilustrasi orang yang berjerawat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Cuaca panas dapat membuat produksi minyak atau sebum pada kulit meningkat. Kondisi tersebut berpotensi membuat pori-pori lebih mudah tersumbat dan memicu munculnya jerawat maupun komedo.
Masalah jerawat sendiri tidak hanya berkaitan dengan kondisi kulit. Faktor hormon, stres, gaya hidup, serta pola makan juga dapat berperan dalam kesehatan kulit seseorang.
Selain menjaga kebersihan kulit dan menggunakan produk perawatan yang sesuai, asupan makanan bergizi juga penting untuk mendukung kesehatan kulit dari dalam.
Salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh adalah seng atau zinc. Nutrisi ini memiliki berbagai fungsi bagi tubuh dan juga dikenal berkaitan dengan proses perbaikan kulit serta pengaturan peradangan.
Dilansir dari English Jagran, ada sejumlah makanan yang mengandung seng dan nutrisi lain yang dapat menjadi bagian dari pola makan untuk mendukung kulit tetap sehat. Berikut lima di antaranya:
Biji labu dapat menjadi salah satu pilihan camilan yang mengandung seng. Mineral tersebut berperan dalam berbagai proses tubuh, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan kulit.
Selain seng, biji labu juga mengandung lemak sehat dan senyawa antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang mendukung kondisi kulit.
Namun, sebaiknya konsumsi tetap dalam jumlah wajar karena biji-bijian juga cukup padat kalori.
Kacang arab atau chickpeas tidak hanya dikenal sebagai sumber protein nabati, tetapi juga menyediakan sejumlah mineral, termasuk seng.
Protein dan berbagai nutrisi di dalamnya dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang untuk mendukung proses pemeliharaan serta perbaikan jaringan tubuh.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022