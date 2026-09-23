Kulit Lebih Sehat dari Dalam, Ini 5 Makanan yang Bisa Bantu Kurangi Jerawat

JawaPos.com – Cuaca panas dapat membuat produksi minyak atau sebum pada kulit meningkat. Kondisi tersebut berpotensi membuat pori-pori lebih mudah tersumbat dan memicu munculnya jerawat maupun komedo.

Masalah jerawat sendiri tidak hanya berkaitan dengan kondisi kulit. Faktor hormon, stres, gaya hidup, serta pola makan juga dapat berperan dalam kesehatan kulit seseorang.

Selain menjaga kebersihan kulit dan menggunakan produk perawatan yang sesuai, asupan makanan bergizi juga penting untuk mendukung kesehatan kulit dari dalam.

Salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh adalah seng atau zinc. Nutrisi ini memiliki berbagai fungsi bagi tubuh dan juga dikenal berkaitan dengan proses perbaikan kulit serta pengaturan peradangan.

Dilansir dari English Jagran, ada sejumlah makanan yang mengandung seng dan nutrisi lain yang dapat menjadi bagian dari pola makan untuk mendukung kulit tetap sehat. Berikut lima di antaranya:

1. Biji Labu Biji labu dapat menjadi salah satu pilihan camilan yang mengandung seng. Mineral tersebut berperan dalam berbagai proses tubuh, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan kulit.

Selain seng, biji labu juga mengandung lemak sehat dan senyawa antioksidan. Kandungan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang mendukung kondisi kulit.

Namun, sebaiknya konsumsi tetap dalam jumlah wajar karena biji-bijian juga cukup padat kalori.

2. Kacang Arab Kacang arab atau chickpeas tidak hanya dikenal sebagai sumber protein nabati, tetapi juga menyediakan sejumlah mineral, termasuk seng.