5 Kebiasaan Nutrisi untuk Kulit Sehat dan Glowing yang Jarang Diketahui Orang

JawaPos.com – Kulit sehat yang glowing bukan hanya hasil dari rutinitas perawatan luar, tetapi juga sangat bergantung pada kebiasaan nutrisi yang dikonsumsi dari dalam tubuh.

Dietitian terdaftar Sarah Greenfield menjelaskan bahwa kulit adalah cerminan dari kesehatan usus, sehingga ketidakseimbangan internal hampir selalu terlihat di permukaan kulit.

Masalah seperti kemerahan, kulit kering, jerawat, dan lingkaran gelap biasanya merupakan sinyal dari ketidakseimbangan nutrisi yang terjadi di dalam tubuh.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (8/6), berikut lima kebiasaan nutrisi sederhana yang secara konsisten dilakukan oleh orang-orang dengan kulit sehat dan glowing yang memukau.

1. Mengonsumsi hyaluronic acid untuk menjaga kulit tetap lembap dan segar

Hyaluronic acid adalah zat yang secara alami diproduksi tubuh, dengan 50 persen kandungannya terdapat langsung di dalam sel-sel kulit kita.

Zat ini mampu menyerap air hingga lebih dari seribu kali bobotnya sendiri, menjadikannya pelembab alami yang sangat efektif untuk menjaga kelembapan kulit.

Seiring bertambahnya usia, produksi hyaluronic acid secara alami menurun dan regenerasi sel melambat, yang menyebabkan munculnya kerutan dan tekstur kulit yang kasar.

Studi menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi suplemen hyaluronic acid mengalami peningkatan kadar kelembapan kulit dan pengurangan kerutan yang signifikan.