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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 18 Juli 2026 | 01.35 WIB

Tak Hanya Skincare, 10 Makanan Ini Dapat Mendukung Kulit Sehat dan Bercahaya

Ilustrasi perempuan dengan kulit bercahaya (Freepik) - Image

Ilustrasi perempuan dengan kulit bercahaya (Freepik)

JawaPos.com – Munculnya garis halus, kerutan, atau perubahan tekstur kulit merupakan bagian dari proses alami penuaan yang dialami banyak orang.

Meski begitu, berbagai kebiasaan sehat dapat membantu menjaga kondisi kulit agar tetap terlihat segar. Selain menggunakan perlindungan dari paparan sinar matahari dan melakukan perawatan kulit secara rutin, pola makan juga memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan kulit.

Asupan makanan yang kaya nutrisi dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh untuk menjaga fungsi kulit, termasuk mempertahankan kelembapan dan elastisitasnya.

Menurut dokter kulit Rinky Kapoor, terdapat sejumlah makanan yang mengandung nutrisi penting untuk membantu merawat kulit dan mendukungp encegahan tanda-tanda penuaan, seperti dilansir Healthshots.

1. Bayam

Bayam kaya akan semua vitamin, zat besi, magnesium, dan beta karoten. Sayuran ini sangat menghidrasi dan penuh antioksidan.

Bayam akan menjaga kulit Anda tetap halus dan tampak segar serta rambut berkilau dan kuat.

2. Brokoli

Brokoli adalah sayuran yang bersifat antiradang dan antipenuaan karena kaya akan vitamin C dan K, serat, folat, lutein, serta kalsium. Brokoli memberi kekuatan dan elastisitas pada kulit.

3. Kacang

Editor: Setyo Adi Nugroho
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