Ingin Kulit Tetap Sehat dan Glowing? Terapkan 5 Rutinitas Ini Setelah Usia 30

JawaPos.com – Memasuki usia 30 tahun, kondisi kulit secara alami dapat mengalami sejumlah perubahan. Produksi kolagen mulai menurun secara bertahap, sementara efek dari paparan sinar matahari, kurang tidur, dan stres yang berlangsung dalam waktu lama mulai lebih terlihat.

Beberapa orang mungkin mulai memperhatikan munculnya garis-garis halus, perubahan tekstur, atau kulit yang tampak lebih kusam. Kondisi tersebut membuat rutinitas perawatan kulit yang konsisten menjadi semakin penting.

Namun, merawat kulit tidak harus selalu dilakukan dengan banyak produk. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kulit tetap sehat dan terawat.

Dilansir English Jagran, berikut lima ritual kecantikan yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam rutinitas perawatan kulit ketika memasuki usia 30-an.

1. Jangan Lewatkan Sunscreen Tabir surya merupakan salah satu produk penting dalam rutinitas perawatan kulit. Paparan sinar ultraviolet (UV) secara berulang dapat berkontribusi terhadap munculnya berbagai tanda penuaan kulit, termasuk garis halus dan perubahan warna kulit.

Karena itu, gunakan sunscreen pada pagi hari sebagai bagian dari rutinitas harian. Ketika melakukan aktivitas di luar ruangan dalam waktu lama, pemakaian kembali sesuai petunjuk produk juga perlu diperhatikan.

Selain saat berada di luar rumah, perlindungan dari paparan UV tetap penting dalam aktivitas sehari-hari karena sinar matahari dapat masuk melalui berbagai lingkungan, termasuk area dekat jendela.

2. Pertimbangkan Retinol Retinol merupakan salah satu turunan vitamin A yang banyak digunakan dalam produk perawatan kulit. Bahan ini dikenal dalam dermatologi dan kosmetik karena potensinya membantu memperbaiki tekstur kulit serta mengurangi tampilan garis halus dan hiperpigmentasi.

Bagi yang baru menggunakannya, sebaiknya mulai secara perlahan dengan produk berkonsentrasi rendah dan frekuensi penggunaan yang tidak terlalu sering. Kulit perlu diberi kesempatan untuk beradaptasi.