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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 23 September 2026 | 17.58 WIB

10 Kekayaan Sejati yang Dimiliki Orang Masa Kecil Sederhana yang Tidak Merasa Miskin dari Keluarga

Kekayaan yang dimiliki orang masa kecil sederhana yang tidak merasa miskin dari keluarganya. (Magnific) - Image

Kekayaan yang dimiliki orang masa kecil sederhana yang tidak merasa miskin dari keluarganya. (Magnific)

JawaPos.com - Tidak semua orang yang tumbuh dengan masa kecil sederhana dan keterbatasan finansial merasa hidupnya miskin dan tidak berbahagia.

Kekayaan sejati tidak selalu bisa diukur dari materi melainkan dari hal-hal berharga yang hanya bisa tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang.

Mereka yang tidak merasa miskin meski hidup dalam keterbatasan biasanya memiliki sesuatu yang jauh lebih bernilai dari uang.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (23/9), berikut sepuluh hal tak ternilai yang dimiliki orang-orang yang besar dengan keterbatasan namun tetap merasa hidupnya kaya dan bermakna.

1. Rasa memiliki yang kuat

Meski tidak memiliki harta berlimpah, mereka yang dibesarkan di tengah keluarga yang erat tidak pernah merasa sendirian atau tidak diterima.

Bahkan setelah konflik pun, keluarga selalu berdamai dan rasa kebersamaan itu tidak pernah benar-benar hilang dari kehidupan mereka.

Penelitian membuktikan bahwa remaja yang memiliki rasa memiliki yang kuat cenderung mengalami kesejahteraan yang jauh lebih tinggi.

Editor: Novia Tri Astuti
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