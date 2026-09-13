Menu Seafood untuk Keluarga, Ini Cara Membuat Udang Panggang Keju yang Nikmat

Resep Udang Panggang Keju yang Enak dan Praktis
JawaPos.com – Bingung mencari menu spesial untuk makan malam bersama keluarga? Udang panggang keju bisa menjadi pilihan yang menarik. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih dari udang, saus mayones yang creamy, serta lelehan keju mozzarella yang membuat rasanya semakin menggugah selera.
Tak perlu khawatir soal proses pembuatannya. Udang panggang keju termasuk hidangan yang cukup sederhana dan dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Meski praktis, tampilannya tetap terlihat istimewa sehingga cocok disajikan ketika ingin menghadirkan suasana makan malam yang berbeda.
Hidangan ini juga bisa dinikmati bersama nasi putih sebagai menu utama. Tekstur udang yang lembut berpadu dengan lapisan keju yang meleleh menghasilkan sajian seafood yang lezat dan mengenyangkan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang panggang keju yang praktis untuk dicoba di rumah.
Bersihkan udang terlebih dahulu, kemudian letakkan di dalam wadah atau cup aluminium foil yang tahan panas.
Tambahkan bawang putih iris, garam, kaldu jamur, lada hitam, dan minyak ke dalam wadah berisi udang. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur dan melapisi udang secara merata.
Susun kembali irisan bawang putih di bagian atas udang agar aromanya semakin terasa ketika dipanggang.
Panggang udang menggunakan oven dengan suhu 200 derajat Celsius selama sekitar 5 menit.
Setelah itu, keluarkan udang dari oven. Tuangkan mayones di atas permukaannya, lalu ratakan.
Taburkan keju mozzarella parut di atas udang hingga menutupi bagian permukaannya sesuai selera.
Panggang kembali pada suhu 200 derajat Celsius selama kurang lebih 5 menit, atau hingga keju meleleh dan bagian atasnya terlihat matang.
Setelah matang, keluarkan udang panggang keju dari oven dan pindahkan ke piring saji.
Sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Udang panggang keju pun siap dinikmati. Perpaduan udang yang gurih dengan mayones dan mozzarella yang creamy membuat menu sederhana ini terasa lebih spesial dan cocok menjadi sajian makan malam bersama keluarga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022