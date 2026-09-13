Menu Seafood untuk Keluarga, Ini Cara Membuat Udang Panggang Keju yang Nikmat

JawaPos.com – Bingung mencari menu spesial untuk makan malam bersama keluarga? Udang panggang keju bisa menjadi pilihan yang menarik. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih dari udang, saus mayones yang creamy, serta lelehan keju mozzarella yang membuat rasanya semakin menggugah selera.

Tak perlu khawatir soal proses pembuatannya. Udang panggang keju termasuk hidangan yang cukup sederhana dan dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Meski praktis, tampilannya tetap terlihat istimewa sehingga cocok disajikan ketika ingin menghadirkan suasana makan malam yang berbeda.

Hidangan ini juga bisa dinikmati bersama nasi putih sebagai menu utama. Tekstur udang yang lembut berpadu dengan lapisan keju yang meleleh menghasilkan sajian seafood yang lezat dan mengenyangkan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang panggang keju yang praktis untuk dicoba di rumah.

Bahan-bahan 9 ekor udang

1 siung bawang putih, iris

⅓ sendok teh garam

⅓ sendok teh kaldu jamur

⅛ sendok teh lada hitam

½ sendok makan minyak

1 sendok makan mayones

1–2 sendok makan keju mozzarella parut Pelengkap Nasi putih Cara Membuat Bersihkan udang terlebih dahulu, kemudian letakkan di dalam wadah atau cup aluminium foil yang tahan panas.

Tambahkan bawang putih iris, garam, kaldu jamur, lada hitam, dan minyak ke dalam wadah berisi udang. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur dan melapisi udang secara merata.

Susun kembali irisan bawang putih di bagian atas udang agar aromanya semakin terasa ketika dipanggang.

Panggang udang menggunakan oven dengan suhu 200 derajat Celsius selama sekitar 5 menit.

Setelah itu, keluarkan udang dari oven. Tuangkan mayones di atas permukaannya, lalu ratakan.

Taburkan keju mozzarella parut di atas udang hingga menutupi bagian permukaannya sesuai selera.

Panggang kembali pada suhu 200 derajat Celsius selama kurang lebih 5 menit, atau hingga keju meleleh dan bagian atasnya terlihat matang.

Setelah matang, keluarkan udang panggang keju dari oven dan pindahkan ke piring saji.

Sajikan selagi hangat bersama nasi putih.