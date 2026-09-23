8 Sifat Orang yang Sering Lupa Balas Pesan Menurut Psikologi dan Kepribadian Unik di Baliknya

Sifat orang yang sering lupa balas pesan menurut psikologi dan kepribadiannya. (Magnific)
JawaPos.com - Kebiasaan lupa balas pesan bukan sekadar soal malas atau tidak peduli, melainkan berkaitan erat dengan sifat seseorang.
Psikologi mengungkap bahwa pesan teks ternyata menjadi sumber stres bagi sebagian orang sehingga memicunya untuk menunda dan melupakan balasan.
Kepribadian seseorang sangat menentukan bagaimana mereka merespons notifikasi, apakah langsung membalasnya atau malah melupakannya begitu saja.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (23/9), berikut delapan sifat khas yang paling sering dimiliki oleh orang-orang yang terus-menerus lupa membalas pesan orang lain.
1. Sangat mudah teralihkan perhatiannya
Notifikasi pesan baru memang dirancang untuk menarik perhatian otak, namun tidak semua orang meresponsnya dengan cara yang sama.
Sebagian orang berniat membalas setelah menyelesaikan aktivitas yang sedang dilakukan, namun berbagai hal lain datang mengalihkan perhatian mereka.
Yang ironis, terlalu banyak waktu di depan layar justru semakin memperparah kemampuan seseorang untuk tetap fokus pada satu hal.
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