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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 8 Juli 2026 | 17.59 WIB

Orang yang Cepat Membalas Pesan Umumnya Memiliki 10 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Perilaku membalas pesan cepat menurut psikologi (Dok. Freepik) - Image

Perilaku membalas pesan cepat menurut psikologi (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Kecepatan seseorang dalam merespons pesan sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan, tetapi juga dapat mencerminkan karakter dan cara mereka menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam sudut pandang psikologi, respons yang cepat terhadap pesan kerap dikaitkan dengan sejumlah kecenderungan perilaku tertentu.

Pola tersebut menggambarkan bagaimana seseorang menghargai komunikasi, mengelola interaksi sosial, serta menunjukkan perhatian kepada lawan bicaranya. Meski demikian, setiap individu tetap memiliki alasan dan kebiasaan yang berbeda dalam menggunakan aplikasi pesan.

Merujuk pada ulasan yang dipublikasikan oleh Hack Spirit, terdapat sepuluh perilaku yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang terbiasa membalas pesan dalam waktu singkat berdasarkan perspektif psikologi.

1. Nilai sebuah waktu

Orang yang cepat membalas pesan menunjukkan penghargaan tinggi terhadap aspek waktu, baik waktu mereka sendiri maupun orang lain. Mereka memahami dengan sangat baik bahwa komunikasi di era modern ini bersifat sangat cepat dan menuntut respons yang tidak tertunda.

Dalam praktiknya, mereka berusaha menghindari penumpukan pesan yang belum terjawab karena menganggap hal tersebut bisa menghambat produktivitas. Kesadaran akan pentingnya waktu ini membuat mereka selalu mengutamakan memberikan balasan cepat untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau keterlambatan dalam komunikasi.

2. Terorganisir dengan baik

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dari orang yang cepat membalas pesan adalah tingkat pengorganisasian mereka yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari kebiasaan mereka yang selalu menjaga kotak masuk tetap bersih dan teratur.

Mereka memandang setiap pesan masuk sebagai tugas yang harus segera diselesaikan, bukan ditunda-tunda. Kebiasaan ini mencerminkan pola pikir yang terstruktur dan mencintai keteraturan dalam segala aspek kehidupan.

3. Kecemasan yang tersembunyi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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