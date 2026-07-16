4 Zodiak yang Akan Standby Membalas Pesan di Malam Hari, Selalu Sedia Kapanpun Saat Dibutuhkan

JawaPos.Com - Beberapa zodiak tidak keberatan membalas pesan anda kapanpun, bahkan di tengah malam.

Tidak peduli anda membutuhkan mereka, mereka akan berusaha hadir untuk menemani anda. Bersama mereka, anda akan merasa tidak pernah benar-benar sendirian.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (16/7) berikut empat zodiak yang selalu sedia membalas pesan, kapanpun anda membutuhkan.

Cancer

Cancer selalu berusaha hadir untuk orang-orang yang mereka sayangi. Anda merasa bersalah jika mengabaikan pesan seseorang yang sedang membutuhkan mereka, meskipun yang dibutuhkan hanya teman ngobrol, mereka selalu berusaha membantu semampunya.

Gemini

Gemini hampir tidak pernah menolak kesempatan untukmengobrol dengan orang yang mereka sukai. Mereka termasuk night owl yang sulit menjalani jadwal tidur benar. Jika anda sedang sulit tidur dan membutuhkan teman ngobrol, mereka selalu punya banyak cerita sehingga percakapan akan terus terasa mengalir.

Pisces

Pisces tidak akan mempermasalahkan jika anda mengirim pesan di tengah malam. Mereka lebih rela kehilangan waktu tidur demi menemani teman yang sedang membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Mereka akan berusaha membantu sebisa mungkin terkadang bantuan terbaik yang bisa diberikan hanya menjadi pendengar terbaik.

Capricorn

Capricorn bersedia mengubah jadwalnya demi seseorang yang benar-benar berarti bagi mereka. Bahkan jika anda hanya menghubungi karena bosan dan ingin bercanda, capricorn tetap meluangkan waktu untuk menemani anda karena mereka senang mendengar kabar anda. Capricorn akan berusaha untuk selalu ada untuk orang terdekatnya kapanpun.