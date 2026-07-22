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Risma Azzah Fatin
Rabu, 22 Juli 2026 | 22.08 WIB

Lionel Messi Kirim Pesan Emosional Usai Argentina Gagal Pertahankan Gelar Juara di Piala Dunia

Lionel Messi (Bein Sports) - Image

Lionel Messi (Bein Sports)

JawaPos.com – Lionel Messi akhirnya menyampaikan pesan emosional setelah Argentina kalah 0-1 dari Spanyol pada final Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (22/7), Kapten La Albiceleste mengungkapkan kesedihannya atas kegagalan mempertahankan gelar juara dunia. Meski demikian, ia tetap menyampaikan rasa bangga terhadap perjuangan seluruh tim sepanjang turnamen.

Melalui media sosial, Messi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Argentina yang terus memberikan dukungan selama kompetisi berlangsung. Menurutnya, semangat dan kepercayaan para suporter menjadi kekuatan penting bagi tim hingga berhasil melaju ke partai final.

Messi juga menilai kebersamaan antara tim nasional dan masyarakat Argentina kembali terjalin dengan kuat sepanjang turnamen.

Dalam pesannya, Messi mengaku bersyukur atas setiap doa, ucapan, dan dukungan yang diberikan masyarakat Argentina. Ia menegaskan bahwa kebanggaan sebagai bangsa tetap menjadi hal yang harus dijaga meskipun tim gagal meraih gelar juara.

Bagi Messi, perjalanan menuju final menjadi bukti bahwa Argentina masih termasuk salah satu tim terbaik di dunia.

Kekalahan dari Spanyol memang mengakhiri harapan Argentina untuk mempertahankan gelar Piala Dunia secara beruntun. Namun, pesan yang disampaikan Messi mencerminkan rasa syukur, kebersamaan, dan penghargaan kepada seluruh pendukung La Albiceleste.

Ucapan tersebut mendapat perhatian luas sebagai bentuk kepemimpinan sang kapten di tengah kekecewaan setelah final.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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