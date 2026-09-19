Tak Perlu Perawatan Mahal, Ini 5 Cara Membantu Atasi Mata Panda

ilustrasi mata panda. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Lingkaran hitam di bawah mata atau yang kerap disebut mata panda dapat membuat wajah terlihat lebih lelah. Kondisi ini bisa muncul karena berbagai faktor, mulai dari kurang tidur, kelelahan, paparan sinar matahari, hingga faktor genetik dan perubahan pigmentasi kulit.
Mengurangi mata panda tidak selalu membutuhkan perawatan yang rumit. Beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk membantu membuat area bawah mata terlihat lebih segar.
Namun, hasilnya bisa berbeda pada setiap orang. Lingkaran hitam yang berkaitan dengan faktor genetik atau pigmentasi biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk memudar.
Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah cara sederhana yang dapat dicoba untuk membantu mengurangi tampilan mata panda.
Kopi mengandung kafein yang sering digunakan dalam produk perawatan kulit karena sifatnya yang dapat membantu membuat kulit tampak lebih segar.
Salah satu perawatan rumahan yang populer adalah mencampurkan sedikit kopi dengan bahan pelembap seperti gel lidah buaya. Campuran tersebut kemudian dapat digunakan sebagai masker singkat di sekitar area bawah mata.
Namun, kulit di sekitar mata sangat sensitif. Hindari mengoleskan campuran terlalu dekat dengan mata dan segera hentikan pemakaian apabila muncul rasa perih, kemerahan, atau iritasi.
Minyak almond mengandung vitamin E dan dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Penggunaan pelembap pada area bawah mata dapat membuat kulit terasa lebih halus dan tidak terlalu kering.
Jika ingin mencobanya, gunakan dalam jumlah sangat sedikit dan aplikasikan secara perlahan. Hindari masuknya minyak ke dalam mata.
Bagi pemilik kulit sensitif atau yang memiliki alergi terhadap kacang, sebaiknya lakukan uji pada area kulit kecil terlebih dahulu.
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Jawa Pos
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