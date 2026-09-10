7 Alasan Musik Bisa Membuat Olahraga Terasa Lebih Ringan dan Menyenangkan Menurut Psikologi

seseorang yang berolahraga sambil mendengarkan musik. (Magnific)

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, olahraga bukanlah aktivitas yang mudah untuk dipertahankan. Semangat mungkin muncul di awal minggu, tetapi beberapa hari kemudian rasa malas datang kembali. Tubuh terasa berat, latihan terasa membosankan, dan akhirnya rencana olahraga ditunda.



Menariknya, ada satu hal sederhana yang dapat membantu membuat aktivitas fisik terasa lebih ringan dan menyenangkan: musik.



Mendengarkan musik ketika berolahraga bukan hanya soal menciptakan suasana. Dalam psikologi dan ilmu olahraga, musik dapat memengaruhi perhatian, suasana hati, persepsi terhadap usaha, motivasi, hingga keinginan seseorang untuk terus bergerak. Lagu yang tepat bahkan dapat membuat latihan yang sebenarnya melelahkan terasa lebih menyenangkan.



Namun, musik tentu bukan "obat ajaib" yang otomatis membuat semua orang rajin berolahraga. Pengaruhnya sangat bergantung pada jenis aktivitas, karakteristik musik, preferensi pribadi, serta kondisi psikologis seseorang.



Lalu, mengapa musik bisa membuat olahraga terasa lebih mudah dan menyenangkan?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (10/9), terdapat tujuh cara yang dapat menjelaskannya.



1. Musik Mengalihkan Perhatian dari Rasa Lelah



Salah satu alasan terbesar olahraga terasa berat adalah karena kita terlalu fokus pada sensasi tubuh.



Ketika berlari, misalnya, seseorang mungkin mulai menyadari napas yang semakin cepat, kaki yang terasa berat, keringat yang mengalir, atau otot yang mulai lelah. Semakin kita memperhatikan sensasi tersebut, semakin besar kemungkinan latihan terasa tidak nyaman.



Musik dapat membantu mengalihkan sebagian perhatian tersebut.



Ketika seseorang mendengarkan lagu yang disukai, otak tidak hanya memproses sensasi fisik dari olahraga. Perhatian juga diarahkan pada melodi, ritme, lirik, atau perubahan suara dalam lagu.



Akibatnya, olahraga tidak selalu terasa sebagai aktivitas yang hanya berisi "rasa lelah".



Bayangkan dua situasi.



Pada situasi pertama, kamu berlari sambil terus melihat waktu:



"Baru lima menit. Masih lama."



Lalu kamu mulai memikirkan napas, kaki, keringat, dan rasa lelah.



Pada situasi kedua, kamu berlari sambil mendengarkan lagu favorit. Lagu berganti, kemudian berganti lagi. Tanpa terlalu menyadarinya, waktu berlalu.



Bukan berarti tubuh benar-benar tidak lelah. Sensasi lelah tetap ada, tetapi perhatian terhadap sensasi tersebut dapat berkurang.



Inilah salah satu alasan musik sering digunakan untuk membuat aktivitas fisik terasa lebih menyenangkan.



Musik bukan menghilangkan lelah, tetapi mengubah fokus



Ini merupakan perbedaan penting.



Musik tidak membuat tubuh tiba-tiba menjadi tidak membutuhkan energi. Tubuh tetap bekerja dan tetap mengalami kelelahan.



Yang berubah adalah pengalaman subjektif terhadap aktivitas tersebut.



Ketika perhatian tidak sepenuhnya tertuju pada rasa tidak nyaman, seseorang mungkin merasa:



"Ternyata olahraga ini tidak seberat yang saya bayangkan."



Karena itu, musik dapat menjadi alat sederhana bagi orang yang mudah merasa bosan atau terlalu fokus pada rasa lelah ketika berolahraga.



2. Musik Dapat Meningkatkan Suasana Hati



Olahraga sebenarnya memiliki hubungan erat dengan kondisi emosional.



Ketika seseorang sedang stres, bosan, atau memiliki suasana hati yang buruk, motivasi untuk berolahraga bisa menurun. Sebaliknya, ketika seseorang merasa lebih positif dan bersemangat, aktivitas fisik mungkin terasa lebih mudah untuk dimulai.



Musik dapat membantu menciptakan perubahan suasana hati sebelum maupun selama olahraga.



Lagu dengan tempo yang energik dapat memberikan kesan lebih dinamis. Lagu yang memiliki kenangan positif juga dapat membangkitkan emosi tertentu.



Misalnya, ada lagu yang mengingatkan seseorang pada masa sekolah, perjalanan bersama teman, konser favorit, atau momen ketika ia merasa sangat bahagia.



Ketika lagu tersebut diputar saat berolahraga, pengalaman emosional positif itu dapat ikut terbawa.



Mengapa suasana hati penting?



Karena kita tidak hanya menilai olahraga berdasarkan seberapa berat aktivitas tersebut.



Kita juga menilai:



"Bagaimana perasaan saya ketika melakukannya?"



Jika pengalaman olahraga terasa menyenangkan, kemungkinan seseorang ingin mengulanginya dapat meningkat.



Sebaliknya, jika setiap sesi olahraga selalu diasosiasikan dengan penderitaan, kebosanan, dan rasa terpaksa, olahraga bisa menjadi sesuatu yang ingin dihindari.



Musik dapat membantu mengubah asosiasi tersebut.



Daripada berpikir:



"Saya harus berolahraga."



seseorang mungkin mulai berpikir:



"Saya ingin mendengarkan playlist olahraga saya."



Perubahan kecil dalam pengalaman emosional ini bisa sangat berarti untuk membangun kebiasaan.



3. Irama Musik Membantu Mengatur Gerakan



Tubuh manusia sangat responsif terhadap ritme.



Ketika mendengar musik dengan ketukan yang jelas, kita sering tanpa sadar mengikuti iramanya dengan mengetukkan kaki, menganggukkan kepala, atau menggerakkan tubuh.



Fenomena ini juga dapat dimanfaatkan ketika berolahraga.



Ketukan musik dapat membantu seseorang menemukan pola gerakan yang lebih konsisten.



Contohnya:



berjalan mengikuti irama lagu,

berlari dengan langkah yang stabil,

bersepeda mengikuti tempo tertentu,

melakukan latihan aerobik mengikuti ketukan,

melakukan pemanasan dengan musik yang ritmis.



Musik seolah memberikan "kerangka waktu" bagi gerakan.



Dari gerakan menjadi pengalaman yang lebih mengalir



Tanpa musik, seseorang mungkin harus terus memikirkan:



"Apakah kecepatanku sudah stabil?"



Dengan musik yang sesuai, ritme eksternal dapat membantu memberikan sensasi keteraturan.



Hal ini sangat menarik karena olahraga yang dilakukan secara ritmis dapat terasa lebih otomatis.



Kamu tidak lagi hanya berpikir tentang gerakan.



Kamu mulai bergerak bersama musik.



Inilah salah satu alasan kelas olahraga yang menggunakan musik—seperti aerobik, dance workout, atau bersepeda dalam ruangan—dapat terasa lebih menarik bagi banyak orang.



Musik bukan hanya menjadi suara latar.



Ia menjadi bagian dari pengalaman bergerak.



4. Lagu Favorit Dapat Meningkatkan Motivasi



Tidak semua musik memiliki efek yang sama.



Salah satu faktor terpenting adalah seberapa besar seseorang menyukai musik tersebut.



Lagu yang disukai dapat memiliki nilai emosional yang jauh lebih kuat dibandingkan lagu yang dipilih secara acak.



Ketika mendengar lagu favorit, seseorang mungkin langsung merasa lebih bersemangat.



Apalagi jika lagu tersebut sudah diasosiasikan dengan pengalaman positif.



Misalnya, seseorang memiliki satu lagu yang selalu ia dengarkan ketika ingin merasa percaya diri. Lagu itu kemudian dimasukkan ke playlist olahraga.



Begitu intro lagu terdengar, suasana hati bisa berubah.



Secara psikologis, musik tersebut mulai berfungsi sebagai semacam isyarat mental.



Otak belajar menghubungkan lagu dengan kondisi tertentu.



Jika setiap kali olahraga kamu menggunakan playlist yang sama, lama-kelamaan playlist tersebut dapat menjadi bagian dari ritual sebelum latihan.



Begitu musik dimulai, tubuh dan pikiran mendapatkan sinyal:



"Sekarang waktunya bergerak."



Ini mirip dengan bagaimana kebiasaan terbentuk melalui isyarat yang berulang.



5. Musik Membuat Olahraga Terasa Lebih Menyenangkan



Ada alasan sederhana mengapa orang suka menggunakan musik ketika melakukan aktivitas yang repetitif.



Musik memberikan variasi.



Berjalan selama 30 menit tanpa stimulus tambahan mungkin terasa monoton bagi sebagian orang.



Tetapi dengan musik, ada sesuatu yang berubah setiap beberapa menit.



Lagu pertama memberikan energi.



Lagu berikutnya membawa suasana berbeda.



Kemudian masuk lagu yang sangat disukai.



Tanpa disadari, perhatian berpindah dari:



"Berapa lama lagi?"



menjadi:



"Wah, lagu ini bagus."



Pengalaman olahraga akhirnya menjadi lebih kaya secara psikologis.



Menikmati proses, bukan hanya hasil



Ini penting dalam membangun kebiasaan olahraga.



Banyak orang hanya berfokus pada hasil:



berat badan turun,

otot bertambah,

stamina meningkat,

kalori terbakar,

target tertentu tercapai.



Semua itu memang dapat menjadi motivasi.



Tetapi jika seseorang hanya menikmati hasil akhir, prosesnya bisa terasa seperti kewajiban.



Musik membantu menghadirkan kenikmatan selama proses berlangsung.



Dan ketika proses terasa menyenangkan, seseorang mungkin lebih bersedia mengulanginya.



Pada akhirnya, konsistensi sering kali lebih penting daripada satu sesi latihan yang sangat berat.



6. Musik Dapat Membantu Mengurangi Persepsi terhadap Usaha



Olahraga memiliki tingkat kesulitan objektif dan subjektif.



Secara objektif, tubuh memang membutuhkan energi untuk berlari, mengangkat beban, berenang, atau melakukan latihan kardio.



Tetapi bagaimana seseorang merasakan tingkat kesulitan tersebut bisa berbeda.



Dua orang dapat melakukan aktivitas dengan intensitas serupa tetapi menggambarkannya dengan pengalaman yang berbeda.



Salah satu faktor yang dapat memengaruhi pengalaman tersebut adalah musik.



Musik yang sesuai dapat membuat perhatian tidak sepenuhnya terpusat pada rasa berat.



Misalnya ketika melakukan jogging selama 20 menit.



Tanpa musik:



"Kaki mulai capek."



"Napas mulai berat."



"Masih 10 menit lagi."



Dengan musik:



"Lagu ini tinggal sebentar."



"Oh, lagu berikutnya."



"Bagian favoritku akan segera masuk."



Perbedaannya mungkin tampak kecil, tetapi dalam aktivitas yang berlangsung cukup lama, pengalaman psikologis seperti ini dapat memengaruhi bagaimana seseorang menilai latihan.



Tetapi ada batasnya



Musik bukan berarti membuat semua olahraga terasa mudah.



Pada intensitas yang sangat tinggi, ketika tubuh benar-benar membutuhkan perhatian terhadap napas, koordinasi, atau rasa lelah, pengaruh musik dalam mengalihkan perhatian juga memiliki batas.



Karena itu, musik sebaiknya dipandang sebagai alat pendukung, bukan cara untuk mengabaikan sinyal tubuh.



7. Musik Membantu Membentuk Ritual Olahraga



Ini mungkin salah satu manfaat yang paling menarik dalam jangka panjang.



Olahraga yang konsisten tidak hanya membutuhkan motivasi.



Ia membutuhkan kebiasaan.



Masalahnya, motivasi manusia berubah-ubah.



Hari ini kita bisa sangat bersemangat.



Besok kita mungkin malas.



Lusa kita mungkin terlalu sibuk.



Karena itu, mengandalkan motivasi semata bukan strategi yang selalu efektif.



Musik dapat menjadi bagian dari ritual yang membantu memulai aktivitas.



Misalnya:



Pakai sepatu → pasang headphone → putar playlist → mulai berjalan.



Jika pola tersebut dilakukan berulang kali, musik dapat menjadi salah satu tanda yang mengawali rutinitas olahraga.



Pada akhirnya, kamu tidak selalu harus menunggu sampai merasa termotivasi.



Kamu cukup memulai ritualnya.



Setelah lagu pertama dimainkan, tubuh mulai bergerak.



Playlist sebagai "pemicu"



Kamu bahkan bisa membuat playlist khusus olahraga yang tidak terlalu sering didengarkan di luar sesi latihan.



Dengan begitu, playlist tersebut memiliki fungsi psikologis yang lebih spesifik.



Ketika lagu-lagu itu terdengar, otak mendapatkan konteks:



"Ini waktunya olahraga."



Semakin konsisten ritual tersebut dilakukan, semakin mudah proses memulai aktivitas bagi sebagian orang.



Bagaimana Memilih Musik yang Tepat untuk Olahraga?



Tidak ada satu jenis musik yang cocok untuk semua orang.



Musik terbaik untuk olahraga adalah musik yang sesuai dengan aktivitas dan preferensi pribadi.



Namun, kamu dapat menggunakan beberapa prinsip sederhana.



Untuk pemanasan



Pilih musik yang menyenangkan tetapi tidak terlalu agresif.



Tujuannya adalah membantu tubuh dan pikiran memasuki mode olahraga secara bertahap.



Untuk kardio



Musik dengan ritme yang stabil dan energik dapat membantu mempertahankan suasana aktif.



Pilih lagu yang membuatmu secara alami ingin bergerak.



Untuk latihan kekuatan



Lagu yang memberikan rasa percaya diri dan energi dapat membantu menciptakan suasana latihan yang lebih kuat.



Tidak harus lagu bertempo sangat cepat. Yang penting adalah musik tersebut memberikan efek psikologis yang kamu sukai.



Untuk pendinginan



Gunakan musik dengan suasana yang lebih tenang agar transisi dari aktivitas intens menuju kondisi rileks terasa lebih nyaman.



Jangan Hanya Memilih Lagu yang Cepat



Ada anggapan bahwa semakin cepat musik, semakin bagus untuk olahraga.



Tidak selalu demikian.



Musik yang terlalu cepat justru dapat membuat seseorang bergerak terlalu cepat dan kehilangan kontrol, terutama dalam latihan yang membutuhkan teknik.



Selain itu, olahraga tertentu membutuhkan konsentrasi tinggi.



Dalam latihan kekuatan, misalnya, kualitas teknik jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti tempo lagu.



Karena itu, prinsip yang lebih baik adalah:



Pilih musik yang mendukung gerakan, bukan musik yang memaksa tubuh mengikuti ritme.



Gunakan Musik sebagai Pendukung, Bukan Pengganti Kesadaran Tubuh



Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan.



Musik dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman ketika berolahraga, tetapi kita tetap harus memperhatikan kondisi tubuh.



Jika muncul:



nyeri yang tidak biasa,

pusing,

sesak yang tidak wajar,

kehilangan keseimbangan,

atau tanda-tanda tubuh tidak mampu melanjutkan,



jangan menggunakan musik untuk mengabaikannya.



Musik seharusnya membantu kamu menikmati olahraga, bukan membuatmu mengabaikan sinyal keselamatan dari tubuh.



Untuk aktivitas seperti berlari atau bersepeda di jalan umum, volume musik juga perlu dijaga agar kamu tetap dapat memperhatikan lingkungan sekitar.



Kesimpulan: Musik Bisa Mengubah Cara Kita Mengalami Olahraga



Musik mungkin terlihat seperti bagian kecil dari rutinitas olahraga.



Namun secara psikologis, ia dapat memberikan berbagai manfaat pengalaman.



Musik dapat:



Mengalihkan perhatian dari rasa lelah.

Meningkatkan suasana hati.

Membantu mengatur ritme gerakan.

Meningkatkan motivasi melalui lagu favorit.

Membuat olahraga terasa lebih menyenangkan.

Mengurangi fokus terhadap persepsi rasa berat.

Membentuk ritual yang membantu memulai kebiasaan olahraga.



Pada akhirnya, rahasianya bukan sekadar menemukan lagu dengan beat paling cepat.



Carilah musik yang membuatmu ingin bergerak.



Karena olahraga yang baik bukan hanya tentang seberapa keras kamu berlatih, tetapi juga tentang apakah kamu mampu menjadikannya aktivitas yang ingin kamu lakukan lagi besok.



Dan terkadang, langkah pertama menuju konsistensi bisa sesederhana:



