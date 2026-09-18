Pernah Menangis Secara Tiba-Tiba? 7 Kondisi Ini Mungkin Jadi Penyebabnya

JawaPos.com – Pernahkah air mata tiba-tiba mengalir meski Anda merasa tidak sedang menghadapi sesuatu yang menyedihkan?

Situasi seperti ini dapat membuat seseorang merasa heran, bingung, bahkan mempertanyakan alasan dirinya menangis. Padahal, munculnya air mata tidak selalu berkaitan dengan kesedihan yang sedang disadari.

Respons emosional dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk kondisi yang mungkin tidak langsung dikenali. Tekanan yang menumpuk, perubahan suasana hati, kecemasan, hingga faktor biologis tertentu dapat berperan dalam munculnya tangisan secara spontan.

Karena itu, menangis tanpa mengetahui penyebabnya bukan berarti benar-benar tidak ada pemicunya. Bisa saja tubuh dan pikiran sedang memberikan respons terhadap sesuatu yang belum disadari.

Dilansir dari Verywell Health, terdapat sejumlah kondisi yang dapat membuat seseorang lebih mudah menangis atau mengalami tangisan secara tiba-tiba.

Berikut tujuh di antaranya:

1. Depresi Depresi tidak selalu muncul dalam bentuk kesedihan yang terlihat jelas. Kondisi ini dapat berkembang secara perlahan dan memengaruhi suasana hati maupun aktivitas sehari-hari.

Perasaan hampa, kehilangan harapan, kelelahan, serta kesedihan yang berlangsung dalam waktu lama dapat membuat seseorang lebih mudah meneteskan air mata.

Dalam kondisi tertentu, tangisan dapat muncul secara spontan ketika beban emosional sudah terasa terlalu berat.