Cari Tahu Penyebab Umum Keracunan Makanan, Bagaimana Kontaminan Dapat Mempengaruhi Kondisi Kesehatan

Ilustrasi diare/Magnific
JawaPos.com-Keracunan kerap terjadi karena tubuh terpapar kontaminasi zat tertentu.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman pesisirselatankab, keracunan makanan adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen, bahan kimia, atau zat berbahaya lainnya.
Makanan basi yang dapat menyebabkan keracunan umumnya menunjukkan tanda-tanda yang bisa diamati secara kasat mata, seperti perubahan warna, tekstur, dan aroma.
Namun, kondisi tersebut tidak harus mutlak, tanda-tanda tersebut tidak selalu muncul pada makanan yang telah terkontaminasi. Beberapa jenis zat tertentu sudah dapat menjadi kontaminan tanpa meninggalkan tanda-tanda yang jelas terlihat.
Keracunan bisa terjadi, karena zat patogen penyebab keracunan masuk ke dalam darah dan menyebar ke seluruh tubuh, kondisi ini bisa menyebabkan infeksi sistemik atau sepsi.
Akibatnya, saat tubuh mengetahui adanya zat berbahaya ataupun patogen,sistem pertahan tubuh akan memberikan respon yang menimbulkan beberapa gejala seperti mual, muntah, diare, sampai demam.
Berdasarkan informasi dari laman pesisirselatankab dan mountelizabeth yang dikutip pada (04/09) berikut adalah penyebab umum keracunan bisa terjadi.
Memahami penyebab keracunan penting dilakukan supaya anda lebih menjaga kebersihan dan memperhatikan setiap makanan yang dihidangkan.
Peralatan dapur dan makan juga perlu diperhatikan untuk membantu mencegah kontaminasi dari zat-zat yang berbahaya bagi tubuh.
Bakteri
Kontaminan pertama yang paling umum menjadi penyebab keracunan adalah kontaminasi bakteri pada bahan makanan anda. Makanan yang terlalu lama dibiarkan pada suhu ruang menjadi penyebab bakteri lebih mudah berkembang biak. Sehingga menyebabkan makanan mudah rusak dan basi. Beberapa bakteri yang paling sering ditemukan pada makanan seperti E.Coli, salmonella, campylobacter, dan listeria. Bakteri-bakteri tersebut dapat menyebabkan gejala sakit perut, diare, sampai muntah.
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Jawa Pos
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