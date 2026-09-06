Kenali Penyebab dan Cara Mengatasi Knalpot Motor yang Mengeluarkan Asap Putih

Ilustrasi knalpot sepeda motor. (Freepik)
JawaPos.com - Knalpot motor yang mengeluarkan asap putih sering kali membuat pemilik kendaraan khawatir. Apalagi jika asap terlihat tebal dan terus keluar saat motor digunakan.
Namun, tidak semua asap putih menandakan kerusakan. Jika asap hanya terlihat tipis ketika motor baru dinyalakan, terutama dalam kondisi mesin masih dingin, hal tersebut bisa berasal dari uap air atau kondensasi dan biasanya akan menghilang setelah mesin mencapai suhu kerja.
Sebaliknya, jika asap putih tetap muncul ketika mesin sudah panas, pemilik motor sebaiknya mulai waspada. Kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya masalah pada bagian dalam mesin, terutama jika disertai oli yang cepat berkurang, tenaga mesin menurun, atau suhu mesin meningkat.
Lantas, apa saja penyebab knalpot motor mengeluarkan asap putih?
Salah satu penyebab yang umum adalah oli mesin masuk ke ruang pembakaran dan ikut terbakar bersama campuran bahan bakar.
Kondisi ini biasanya berkaitan dengan komponen mesin yang sudah aus atau mengalami kerusakan. Oli yang terbakar dapat menghasilkan asap berwarna putih hingga putih kebiruan dari knalpot.
Ring piston memiliki fungsi penting untuk menjaga agar oli tidak masuk ke ruang bakar sekaligus membantu mempertahankan kompresi mesin.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa