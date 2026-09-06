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Minggu, 6 September 2026 | 14.47 WIB

Kenali Penyebab dan Cara Mengatasi Knalpot Motor yang Mengeluarkan Asap Putih

Ilustrasi knalpot sepeda motor. (Freepik) - Image

Ilustrasi knalpot sepeda motor. (Freepik)

JawaPos.com - Knalpot motor yang mengeluarkan asap putih sering kali membuat pemilik kendaraan khawatir. Apalagi jika asap terlihat tebal dan terus keluar saat motor digunakan.

Namun, tidak semua asap putih menandakan kerusakan. Jika asap hanya terlihat tipis ketika motor baru dinyalakan, terutama dalam kondisi mesin masih dingin, hal tersebut bisa berasal dari uap air atau kondensasi dan biasanya akan menghilang setelah mesin mencapai suhu kerja.

Sebaliknya, jika asap putih tetap muncul ketika mesin sudah panas, pemilik motor sebaiknya mulai waspada. Kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya masalah pada bagian dalam mesin, terutama jika disertai oli yang cepat berkurang, tenaga mesin menurun, atau suhu mesin meningkat.

Lantas, apa saja penyebab knalpot motor mengeluarkan asap putih?

1. Oli masuk ke ruang bakar

Salah satu penyebab yang umum adalah oli mesin masuk ke ruang pembakaran dan ikut terbakar bersama campuran bahan bakar.

Kondisi ini biasanya berkaitan dengan komponen mesin yang sudah aus atau mengalami kerusakan. Oli yang terbakar dapat menghasilkan asap berwarna putih hingga putih kebiruan dari knalpot.

2. Ring piston aus

Ring piston memiliki fungsi penting untuk menjaga agar oli tidak masuk ke ruang bakar sekaligus membantu mempertahankan kompresi mesin.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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