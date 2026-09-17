5 Gaya Busana Amanda Rigby, Dari Classy hingga Casual Chic

Artis Amanda Rigby. (Instagram: amandarigby6)
Jawapos.com - Nama Amanda Rigby tengah ramai diperbincangan setelah hubungannya dengan Andre Taulany terungkap. Penampilan Amanda yang stylish pun luput dari sorotan publik.
Dalam beberapa unggahan di akun Instagramnya, Amanda Rigby terlihat suka mengeksplor berbagai macam busana. Mulai dari classy hingga mix and match bergaya casual chic. Pilihan busana tersebut menjadi bagian dari cara Amanda menampilkan karakter personalnya melalui fashion.
Menariknya, sejumlah penampilan Amanda memperlihatkan bagaimana ia memadukan pakaian, warna, aksesori, hingga alas kaki untuk menciptakan tampilan yang berbeda. Berikut beberapa potret gaya busana Amanda dari media sosialnya.
1. Tampil Clasy dan Elegan dalam Balutan Hitam Coklat
Amanda Rigby menampilkan gaya yang classic dan elegan melalui perpaduan warna hitam dan cokelat pada unggahannya di Instagram pada 12 April. Atasan hitam tanpa lengan yang dipadukan dengan rok berwarna coklat, perpaduan warnanya senada serta memberikan kesan sederhana, tetapi tetap terlihat berkelas, dan memancarkan kulitnya sehingga kulitnya tampak cerah. Nuansa cokelat yang hadir dalam penampilannya membuat keseluruhan warna tidak terlihat terlalu gelap.
Detail aksesori turut melengkapi penampilan Amanda. Ia mengenakan jam tangan dan gelang pada pergelangan tangannya, sementara kacamata yang diletakkan di atas kepala memberikan sentuhan stylish pada keseluruhan look.
Perpaduan warna gelap, aksesori yang sederhana, serta styling yang tidak berlebihan membuat penampilan Amanda terlihat classy, elegan, sekaligus effortless
2. Tampil Anggun dan Elegan, Pesona Amanda Rigby dalam Balutan Kebaya Hijau Zamrud di Bali
Pada unggahan di instagramnya tanggal 3 Mei 2025 Amanda Rigby tampil memukau dalam balutan kebaya sebagai bridesmaid temanya, penampilanya yang memukau dengan menggunakan kebaya brokat bernuansa emerald green yang dipadukan dengan kain batik klasik. Kebaya lengan panjang yang dihiasi detail payet halus ini mengusung potongan fitted berkerah V, memancarkan kesan anggun, elegan, sekaligus modern. Paduan warna hijau zamrud yang mewah dengan kain batik cokelat bernuansa sogan menciptakan harmonisasi visual yang sangat selaras dengan latar belakang pepohonan dan bunga bougainvillea putih di Jumeirah Bali.
Melengkapi penampilan cantiknya, Amanda memilih tatanan rambut sanggul rapi serta riasan wajah bernuansa fresh dan flawless dengan sentuhan warna soft peach. Sentuhan aksesori berupa kalung liontin tipis dan cincin simpel kian mempertegas kesan minimalis yang elegan tanpa terkesan berlebihan.
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