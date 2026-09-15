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Bintang Pradewo
Selasa, 15 September 2026 | 16.52 WIB

Jawaban Andre Taulany Dikabarkan Akan Menikah dengan Amanda Rigby: Alhamdulillah Dong, Super Happy!

Andre Taulany dan Amanda Rigby segera menikah. (istimewa) - Image

Andre Taulany dan Amanda Rigby segera menikah. (istimewa)

JawaPos.com - Kabar Andre Taulany dan Amanda Rigby akan menikah tengah menjadi pusat perhatian publik. Kabar tersebut bukan lagi sekadar perjodohan warganet mengingat telah muncul notifikasi pengajuan rekomendasi nikah atas nama keduanya di Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama.

Menjawab pertanyaan wartawan soal rencana pernikahan, Andre Taulany masih melakukan aksi lucunya. "Apaan tuh? Apaan sih?" tanya Andre kepada wartawan, Senin (15/9).

Bapak tiga orang anak itu kembali dicecar oleh wartawan soal rencana pernikahannya yang sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru.

"Pendaftaran ebtanas? Alhamdullilah dong. Kalau benar alhamdulilah, super happy, didoakan banyak orang. Alhamdulillah," jawab Andre.

Kepala KUA Kebayoran Baru, Riswanto, membenarkan adanya notifikasi pengajuan rekomendasi pernikahan atas nama Andreas Taulany dan Amanda Lintang Larasati Rigby.

Pengajuan tersebut berasal dari KUA Ciputat Timur dan ditujukan kepada KUA Kebayoran Baru. Data itu tercatat masuk pada 14 Agustus 2026.

Namun, proses administrasi pernikahan tersebut belum sepenuhnya rampung. Sampai hari ini Senin (14/9), KUA Kebayoran Baru masih menunggu dokumen fisik dari kedua calon mempelai pengantin untuk proses verifikasi lebih lanjut.

Perkembangan ini membuat perjalanan kedekatan Andre Taulany dan Amanda Rigby kembali menarik perhatian. Pasalnya, sebelum muncul kabar soal pengajuan rekomendasi nikah, momen kebersamaan keduanya kerap terlihat lewat sejumlah momen dalam program televisi.

Berawal dari Kebersamaan di Layar Kaca

Andre Taulany dan Amanda Rigby diketahui beberapa kali berada dalam satu program hiburan. Interaksi mereka kemudian menjadi perhatian karena keduanya dinilai memiliki chemistry yang kuat ketika tampil bersama.

Editor: Bintang Pradewo
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