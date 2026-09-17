Kriteria Pria Idaman Amanda Rigby Jadi Sorotan Usai Muncul Kabar Segera Dinikahi Andre Taulany

Artis Amanda Rigby. (Instagram: amandarigby6)
JawaPos.com - Kabar rencana pernikahan Andre Taulany dengan Amanda Rigby menjadi pusat perhatian publik luas setelah nama keduanya tercatat dalam pengajuan rekomendasi nikah yang dimasukkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).
Kepala KUA Kebayoran Baru, Riswanto, membenarkan adanya notifikasi pengajuan rekomendasi nikah atas nama Andreas Taulany dan Amanda Lintang Larasati Rigby dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama.
Pengajuan tersebut berasal dari KUA Ciputat Timur dan tercatat dalam sistem sejak 14 Agustus 2026. Namun, proses administrasinya belum sampai ke tahap verifikasi karena berkas fisik dari kedua calon pengantin belum diterima oleh KUA Kebayoran Baru.
Di tengah kabar bahagia tersebut, pernyataan lama Amanda Rigby tentang kriteria sosok pria idamannya kembali menjadi sorotan. Potongan videonya diunggah ulang oleh akun gosip di Instagram.
"Aku suka cowok humoris," ujar Amanda Rigby saat berbincang dengan Maia Estianty.
Pernyataan Amanda ini jauh sebelum kabar kedekatannya dengan Andre Taulany mencuat ke publik. Amanda ternyata sudah pernah mengungkapkan ketertarikannya pada laki-laki yang memiliki selera humor.
Bagi Amanda Rigby, sifat humoris bukan menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memilih pasangan. Ia justru menempatkan kemampuan berkomunikasi dan berdiskusi yang sebagai hal yang lebih penting.
"Tapi yang paling penting buat aku bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi. Lebih enak sih kalau yang bisa diajak komunikasi, pengertian, dan sabar," ungkap Amanda Rigby.
Bagi Amanda, hubungan yang nyaman tidak selalu bermula dari ketertarikan fisik. Ia mengaku bukan tipe perempuan yang mudah menyukai seseorang hanya berdasarkan penampilan fisik.
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