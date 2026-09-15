Sosok Amanda Rigby di Mata Andre Taulany: Baik, Lemah Lembut, dan Sayang Anak-anak

Andre Taulany dan Amanda Rigby. (TikTok: luckyrichm)
JawaPos.com - Sosok Amanda Rigby ternyata benar-benar menjadi jantung hati dari komedian Andre Taulany. Bahkan, Andre dan Amanda sudah merencanakan pernikahan dengan wanita blasteran Inggris itu.
Andre Taulany tak ragu-ragu untuk memilih Amanda Rigby untuk menjadi pendamping hidupnya setelah bercerai beberapa Waktu lalu. Andre memuji kecantikan dan kelembutan dari Amanda Rigby.
"Senang lah, cewenya baik, lemah lembut, mau nerima apa adanya, dan sayang anak-anak," kata Andre, Senin (15/9).
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Apalagi, kata dia, banyak support dari banyak pihak terhadap hubungannya dengan Amanda Rigby. Terlebih doa yang mengalir dari para netizen yang sejak awal menjodoh-jodohkannya.
"Terus didoakan sahabat, orang tua dan semua netizen. Doa-doa yang baik pasti energinya baik," ungkap dia.
Terlebih, tambah Andre Taulany, anak-anaknya sudah mendukung apa yang dilakukannya. "Anak-anak pasti happy lah. Kalau bapaknya happy, pasti anak-anak happy lah," pungkasnya.
Kabar Andre Taulany dan Amanda Rigby akan menikah tengah menjadi pusat perhatian publik. Kabar tersebut bukan lagi sekadar perjodohan warganet mengingat telah muncul notifikasi pengajuan rekomendasi nikah atas nama keduanya di Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama.
Daftar Pernikahan
Kepala KUA Kebayoran Baru, Riswanto, membenarkan adanya notifikasi pengajuan rekomendasi pernikahan atas nama Andreas Taulany dan Amanda Lintang Larasati Rigby.
Pengajuan tersebut berasal dari KUA Ciputat Timur dan ditujukan kepada KUA Kebayoran Baru. Data itu tercatat masuk pada 14 Agustus 2026.
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