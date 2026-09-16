Merasa Kehilangan Arah Setelah Putus Cinta? Lakukan 6 Langkah Berani untuk Pulih Lebih Cepat

seseorang yang kehilangan arah setelah putus cinta / foto: Magnific/krakenimages.com

JawaPos.com - Putus cinta tidak selalu hanya berarti kehilangan seseorang. Bagi banyak orang, berakhirnya sebuah hubungan juga dapat terasa seperti kehilangan rutinitas, rencana masa depan, tempat bercerita, bahkan sebagian dari identitas diri.

Tidak mengherankan jika setelah hubungan berakhir, seseorang bisa merasa bingung dengan hidupnya sendiri. Hari-hari yang sebelumnya memiliki pola tiba-tiba terasa kosong. Hal-hal sederhana seperti makan, tidur, bekerja, atau menikmati akhir pekan pun bisa kehilangan maknanya.



Ada yang terus memikirkan mantan pasangan. Ada yang berulang kali membuka media sosialnya. Ada pula yang merasa bersalah dan terus bertanya, "Apa yang salah denganku?"



Dalam psikologi, reaksi seperti ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses penyesuaian terhadap kehilangan. Pulih bukan berarti memaksa diri untuk segera melupakan mantan atau berpura-pura tidak terluka. Pemulihan lebih berkaitan dengan kemampuan untuk menerima bahwa sebuah hubungan telah berakhir, mengolah emosi yang muncul, dan perlahan membangun kembali kehidupan yang terasa bermakna.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (16/9), jika saat ini kamu merasa kehilangan arah setelah putus cinta, enam langkah berikut dapat menjadi titik awal untuk bergerak maju.



1. Berani Mengakui Bahwa Kamu Sedang Berduka



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan setelah putus cinta adalah berusaha terlihat baik-baik saja secepat mungkin.



"Kok aku masih sedih?"



"Sudah berapa bulan, kenapa belum move on?"



"Harusnya aku sudah melupakannya."



Pikiran semacam itu justru dapat membuat proses pemulihan terasa semakin berat.



Putus cinta dapat menjadi pengalaman kehilangan yang nyata. Karena itu, rasa sedih, kecewa, marah, bingung, rindu, atau bahkan lega dapat muncul secara bergantian. Tidak semua orang mengalami urutan emosi yang sama dan tidak ada jadwal universal kapan seseorang harus benar-benar pulih.



Langkah pertama adalah memberikan ruang untuk mengakui perasaan tersebut.



Kamu bisa mengatakan kepada diri sendiri:



"Aku sedang kehilangan sesuatu yang penting bagiku. Wajar jika sekarang aku merasa tidak baik-baik saja."



Kalimat sederhana ini bukan berarti menyerah pada kesedihan. Sebaliknya, pengakuan terhadap emosi dapat membantu seseorang berhenti menghabiskan energi untuk melawan apa yang sedang dirasakannya.



Jangan menjadikan emosi sebagai identitas



Ada perbedaan antara mengatakan "Aku sedang sedih" dan "Aku adalah orang yang hancur."



Kalimat pertama menggambarkan keadaan sementara. Kalimat kedua membuat emosi seolah-olah menjadi identitas permanen.



Cobalah melihat emosi sebagai sesuatu yang datang dan pergi. Hari ini mungkin terasa sangat berat. Besok mungkin sedikit lebih ringan. Beberapa hari kemudian mungkin kembali terasa sedih.



Naik turunnya emosi tidak otomatis berarti kamu gagal move on.



2. Berani Menghentikan Kebiasaan yang Membuat Luka Terus Terbuka



Setelah putus, salah satu godaan terbesar adalah mencari informasi tentang mantan.



Melihat Instagram. Mengecek status WhatsApp. Membaca kembali percakapan lama. Mengunjungi tempat yang pernah didatangi bersama. Bertanya kepada teman tentang kehidupan mantan.



Sekilas, tindakan tersebut mungkin memberikan rasa lega karena rasa penasaran terjawab. Namun, jika dilakukan berulang kali, kebiasaan itu dapat membuat perhatian terus tertambat pada hubungan yang sudah berakhir.



Karena itu, salah satu langkah berani dalam proses pemulihan adalah menciptakan jarak.



Bukan karena kamu membenci mantan.



Bukan pula karena semua kenangan harus dihapus.



Tetapi karena kamu sedang memberikan kesempatan kepada pikiran dan emosi untuk beradaptasi dengan keadaan baru.



Coba lakukan "jarak digital"



Kamu dapat mempertimbangkan untuk:



berhenti memeriksa akun media sosial mantan secara rutin;

membisukan atau menyembunyikan unggahannya jika melihatnya membuatmu kembali terpuruk;

mengarsipkan percakapan yang terus memicu keinginan untuk menghubungi;

menyimpan foto atau benda kenangan di tempat yang tidak mudah terlihat;

menghindari mencari kabar mantan melalui teman secara terus-menerus.



Jarak seperti ini tidak harus bersifat permanen. Intinya adalah mengurangi pemicu yang membuat pikiran terus kembali pada hubungan tersebut.



Yang perlu diingat, rasa rindu tidak selalu berarti kamu harus kembali.



Terkadang yang dirindukan bukan hanya orangnya, melainkan rutinitas, perhatian, rasa aman, atau versi dirimu ketika masih berada dalam hubungan tersebut.



3. Berani Mengembalikan Rutinitas yang Hilang



Ketika sedang patah hati, seseorang bisa kehilangan struktur kehidupan sehari-hari.



Sebelumnya ada pesan selamat pagi. Ada jadwal bertemu. Ada telepon sebelum tidur. Ada rencana akhir pekan bersama.



Setelah semuanya berhenti, waktu yang sebelumnya terisi tiba-tiba menjadi kosong.



Kekosongan ini dapat membuat seseorang semakin banyak berpikir tentang mantan.



Karena itu, membangun kembali rutinitas merupakan bagian penting dari proses adaptasi.



Tidak perlu langsung membuat perubahan hidup yang besar. Mulailah dari hal-hal sederhana.



Bangun dan tidur pada waktu yang relatif teratur. Makan dengan cukup. Bergerak atau berolahraga. Menyelesaikan pekerjaan. Membersihkan kamar. Bertemu teman. Melakukan aktivitas yang sebelumnya kamu sukai.



Buat tiga target kecil setiap hari



Misalnya:



Target untuk tubuh: berjalan kaki 20–30 menit.



Target untuk pekerjaan: menyelesaikan satu tugas penting.



Target untuk diri sendiri: membaca buku, memasak, menonton film, bermain musik, atau melakukan hobi.



Tujuannya bukan menjadi produktif secara berlebihan.



Tujuannya adalah mengembalikan rasa bahwa hidupmu masih memiliki struktur meskipun hubungan tersebut telah berakhir.



Ketika rutinitas mulai terbentuk kembali, hari-hari yang sebelumnya terasa kosong perlahan dapat memiliki bentuk baru.



4. Berani Membangun Kembali Identitas Diri



Salah satu alasan putus cinta terasa begitu mengguncang adalah karena identitas seseorang kadang terlalu menyatu dengan hubungan.



Kita tidak lagi hanya mengatakan:



"Aku."



Tetapi lebih sering berpikir:



"Kami."



Ada tempat favorit kami.



Ada teman-teman kami.



Ada rencana kami.



Ada impian kami.



Ketika hubungan berakhir, pertanyaan yang muncul kemudian adalah:



"Kalau tidak lagi menjadi bagian dari hubungan itu, sebenarnya aku siapa?"



Pertanyaan ini penting.



Pemulihan tidak hanya berarti berhenti memikirkan mantan. Pemulihan juga berarti menemukan kembali bagian-bagian diri yang mungkin sempat terabaikan selama hubungan.



Coba tanyakan kepada diri sendiri:



Apa yang dulu kusukai sebelum hubungan ini?

Aktivitas apa yang membuatku merasa menjadi diriku sendiri?

Apa yang ingin kupelajari?

Siapa orang-orang yang membuatku merasa dihargai?

Apa tujuan pribadi yang sempat tertunda?

Kehidupan seperti apa yang ingin kubangun untuk diriku sendiri?



Tuliskan jawabannya.



Tidak harus langsung menemukan "tujuan hidup".



Kadang-kadang pemulihan dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana: kembali menikmati kopi sendirian, berolahraga, membaca, belajar keterampilan baru, atau menghabiskan waktu bersama teman.



Hal-hal kecil tersebut membantu mengingatkan bahwa kehidupanmu memiliki nilai di luar sebuah hubungan.



5. Berani Mengubah Cara Pandang terhadap Hubungan yang Berakhir



Setelah putus, pikiran sering melakukan satu hal yang sangat manusiawi: mengulang masa lalu.



"Seandainya aku tidak mengatakan itu."



"Seandainya dia berubah."



"Seandainya kami mencoba sekali lagi."



"Seandainya aku lebih sabar."



Refleksi terhadap hubungan dapat membantu seseorang belajar. Namun, terlalu lama hidup dalam skenario "seandainya" justru dapat membuat proses adaptasi semakin sulit.



Cobalah membedakan antara refleksi dan ruminasi.



Refleksi bertanya:



"Apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini?"



Ruminasi cenderung berputar pada:



"Kenapa ini terjadi kepadaku?"



Refleksi memiliki arah ke depan. Ruminasi sering membuat pikiran berputar di tempat yang sama.



Buat evaluasi hubungan secara realistis



Jika kamu siap, tuliskan tiga hal:



Apa yang berjalan baik?



Mungkin ada kasih sayang, dukungan, pengalaman menyenangkan, atau pelajaran berharga.



Apa yang tidak berjalan baik?



Tuliskan konflik, kebutuhan yang tidak terpenuhi, perbedaan nilai, pola komunikasi, atau masalah lain yang memang terjadi.



Apa yang ingin kulakukan berbeda di hubungan berikutnya?



Pertanyaan terakhir mengubah pengalaman menjadi pembelajaran.



Hubungan yang berakhir tidak otomatis berarti seluruh hubungan tersebut adalah kesalahan. Sebaliknya, hubungan yang pernah memiliki momen indah juga tidak berarti hubungan itu harus dipertahankan.



Dua hal tersebut dapat benar secara bersamaan: kamu bisa mencintai seseorang dan tetap menerima bahwa hubungan itu telah berakhir.



6. Berani Meminta Bantuan Ketika Kesedihan Terasa Terlalu Berat



Ada anggapan bahwa patah hati harus diselesaikan sendirian.



Padahal, manusia membutuhkan hubungan sosial untuk menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup.



Berbicara dengan teman atau anggota keluarga yang dipercaya dapat memberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan tanpa harus langsung mencari solusi.



Namun, ada kondisi ketika dukungan dari orang terdekat mungkin belum cukup.



Jika kesedihan berlangsung intens dan mengganggu kehidupan sehari-hari, mempertimbangkan bantuan profesional seperti psikolog dapat menjadi langkah yang masuk akal.



Terutama jika kamu mengalami perubahan yang menetap dalam tidur, nafsu makan, pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, merasa sangat putus asa, atau kesulitan menjalani kehidupan normal setelah perpisahan.



Meminta bantuan bukan tanda bahwa kamu lemah.



Justru, mengenali bahwa kamu membutuhkan dukungan merupakan bentuk perhatian terhadap diri sendiri.



Jangan Mengukur Pemulihan dari Seberapa Sering Kamu Memikirkan Mantan



Salah satu jebakan terbesar setelah putus cinta adalah menetapkan ukuran pemulihan yang terlalu sederhana:



"Kalau masih ingat berarti belum move on."



Padahal, seseorang dapat mengingat mantan tanpa ingin kembali kepadanya.



Kenangan tidak harus hilang agar seseorang bisa melanjutkan hidup.



Tujuan pemulihan bukan membuat masa lalu seolah-olah tidak pernah terjadi. Tujuannya adalah membuat masa lalu tidak lagi mengendalikan kehidupan saat ini.



Mungkin suatu hari kamu masih mendengar sebuah lagu dan teringat kepadanya.



Mungkin kamu melewati sebuah tempat dan teringat sebuah kenangan.



Mungkin tanggal tertentu masih terasa sedikit emosional.



Itu tidak selalu berarti kamu kembali ke titik nol.



Pemulihan sering kali terlihat dalam perubahan yang lebih halus: kamu mulai menikmati hari tanpa harus menceritakannya kepada mantan, membuat keputusan tanpa mempertimbangkan reaksinya, dan mulai memikirkan masa depan tanpa secara otomatis memasukkan orang tersebut ke dalamnya.



Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Pulih?



Tidak ada angka pasti yang berlaku untuk semua orang.



Durasi pemulihan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk lamanya hubungan, tingkat keterikatan emosional, cara hubungan berakhir, dukungan sosial, kondisi kehidupan saat ini, serta pengalaman pribadi seseorang dalam menghadapi kehilangan.



Karena itu, membandingkan diri dengan teman yang "sudah move on" dalam waktu beberapa minggu tidak selalu berguna.



Jangan menjadikan proses orang lain sebagai tenggat waktu untuk dirimu sendiri.



Yang lebih penting adalah melihat arah perubahan.



Apakah kamu sedikit lebih mampu menjalani aktivitas sehari-hari?



Apakah intensitas kesedihan mulai berkurang?



Apakah kamu mulai memiliki momen ketika merasa tenang?



Apakah perhatianmu perlahan kembali kepada kehidupanmu sendiri?



Jika jawabannya mulai mengarah ke sana, itu dapat menjadi tanda bahwa proses adaptasi sedang berlangsung, meskipun sesekali kamu masih merasa sedih.



Kamu Tidak Harus Menjadi Versi Lama Dirimu



Ada satu hal penting yang sering dilupakan dalam proses setelah putus cinta.



Tujuan akhirnya bukan selalu kembali menjadi dirimu yang "sebelum bertemu dengannya".



Pengalaman sebuah hubungan—termasuk hubungan yang berakhir—dapat mengubah cara seseorang memahami dirinya, kebutuhan emosionalnya, batasannya, dan apa yang ia inginkan dari kehidupan.



Karena itu, mungkin kamu tidak perlu kembali menjadi orang yang sama.



Kamu bisa membangun versi dirimu yang baru.



Versi yang lebih memahami kebutuhan sendiri.



Versi yang lebih mampu menetapkan batasan.



Versi yang mengetahui pola hubungan seperti apa yang ingin dibangun.



Versi yang tidak lagi menjadikan keberadaan pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan.



Penutup: Pulih Bukan Berarti Tidak Pernah Sedih Lagi



Kehilangan arah setelah putus cinta adalah pengalaman yang dapat terasa sangat nyata. Ketika seseorang yang sebelumnya menjadi bagian penting dari kehidupan tiba-tiba tidak lagi berada di sana, wajar jika dunia terasa berbeda.



Tetapi berakhirnya hubungan tidak berarti berakhirnya kehidupan yang bermakna.



Mulailah dengan enam langkah sederhana namun berani:



Akui bahwa kamu sedang mengalami kehilangan.

Ciptakan jarak dari hal-hal yang terus membuka luka.

Bangun kembali rutinitas sehari-hari.

Temukan kembali identitas dan tujuan pribadimu.

Ubah pengalaman menjadi pembelajaran, bukan sekadar penyesalan.

Cari dukungan ketika beban terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri.



Kamu tidak harus melupakan seseorang untuk bisa melanjutkan hidup.



Kamu juga tidak harus berhenti merindukan seseorang terlebih dahulu untuk mulai membangun masa depan.



Terkadang, proses pulih justru dimulai ketika kita berhenti bertanya, "Bagaimana caranya agar aku tidak merasakan sakit ini?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kulakukan hari ini agar hidupku kembali menjadi milikku?"



