Tak Melulu Deodoran, Ini 5 Cara Alami untuk Mengurangi Bau Badan

JawaPos.com – Bau badan bisa menjadi persoalan yang mengganggu rasa percaya diri, terutama ketika seseorang harus beraktivitas di luar rumah dalam waktu lama.

Bau tersebut umumnya berkaitan dengan keringat yang bercampur dengan bakteri di permukaan kulit. Karena itu, menjaga kebersihan tubuh, memilih pakaian yang tepat, serta memperhatikan sejumlah kebiasaan sehari-hari dapat membantu mengurangi masalah tersebut.

Selain menggunakan produk penghilang bau badan, beberapa langkah sederhana juga dapat dilakukan di rumah. Namun, bahan alami tidak selalu cocok untuk semua jenis kulit dan penggunaannya tetap perlu dilakukan dengan hati-hati.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut sejumlah cara yang dapat membantu mengurangi bau badan.

1. Pilih Pakaian yang Memiliki Sirkulasi Udara Baik Pemilihan pakaian ternyata dapat memengaruhi kenyamanan tubuh ketika berkeringat. Pakaian yang terlalu panas atau tidak memungkinkan udara bersirkulasi dengan baik dapat membuat keringat lebih mudah terperangkap.

Untuk aktivitas sehari-hari, bahan seperti katun dapat menjadi pilihan karena relatif nyaman dan memungkinkan sirkulasi udara. Sementara itu, pakaian khusus olahraga umumnya dirancang menggunakan bahan yang dapat membantu mengelola kelembapan.

Kebersihan pakaian juga tidak kalah penting. Segera ganti pakaian yang sudah basah oleh keringat dan jangan lupa mengganti kaus kaki secara rutin.

Untuk mengurangi bau kaki, gunakan alas kaki yang memungkinkan sirkulasi udara serta pastikan kaki tetap bersih dan kering.

2. Berhati-hati Menggunakan Cuka Sari Apel Cuka sari apel kerap disebut sebagai salah satu bahan rumahan yang dapat membantu mengurangi bau badan karena memiliki sifat asam dan mengandung senyawa dengan aktivitas antimikroba.