5 Pantangan di Pagi Hari Menurut Astrologi, Nomor 1 Sering Dilakukan

ilustrasi orang yang bangun tidur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Momen setelah bangun tidur sering dianggap sebagai waktu penting untuk mempersiapkan pikiran dan suasana hati sebelum menjalani berbagai aktivitas.

Selain dari sudut pandang kesehatan dan kebiasaan sehari-hari, tradisi spiritual dan astrologi juga memiliki pandangan tersendiri mengenai cara mengawali pagi. Apa yang pertama kali dilihat atau dilakukan dipercaya dapat memengaruhi suasana hati serta energi seseorang sepanjang hari.

Karena itu, sejumlah hal disarankan untuk tidak langsung menjadi perhatian ketika mata baru terbuka.

Dilansir dari Times of India, berikut lima hal yang menurut pandangan astrologi dan spiritual sebaiknya dihindari sesaat setelah bangun tidur.

1. Layar Ponsel atau Komputer Memeriksa ponsel menjadi kebiasaan banyakbangun. Jika memungkinkan, tunda mengecek ponsel selama beberapa puluh menit dan orang begitu terbangun. Padahal, notifikasi, pesan, email, dan media sosial dapat langsung memenuhi pikiran dengan berbagai informasi.

Dari perspektif spiritual, kebiasaan tersebut dipercaya dapat mengganggu ketenangan dan membuat seseorang memulai hari dengan energi yang kurang positif.

Daripada langsung membuka layar, cobalah memberikan waktu bagi diri sendiri untuk benar-benar terbangun. Jika memungkinkan, tunda mengecek ponsel selama beberapa puluh menit dan gunakan waktu tersebut untuk bersiap atau menikmati suasana pagi.

2. Wadah atau Peralatan yang Kosong Dalam sejumlah kepercayaan, benda-benda kosong seperti panci, mangkuk, piring, atau wadah kosong di awal hari dapat menjadi gambaran simbolis mengenai kondisi yang tidak diinginkan, lainnya kerap dikaitkan dengan simbol kekurangan.

Pandangan tersebut menganggap melihat benda kosong di awal hari dapat menjadi gambaran simbolis mengenai kondisi yang tidak diinginkan, termasuk persoalan rezeki.

Terlepas dari kepercayaan tersebut, dapur atau wastafel yang dipenuhi peralatan kotor juga dapat membuat suasana pagi terasa kurang nyaman. Membersihkan peralatan makan sebelum tidur bisa menjadi cara sederhana untuk membuat rumah terasa lebih tertata ketika pagi tiba.

3. Sampah dan Ruangan yang Berantakan Lingkungan sekitar dapat memengaruhi kenyamanan seseorang saat memulai aktivitas. Kamar atau rumah yang penuh barang berserakan dan sampah tentu dapat membuat suasana terasa kurang menyenangkan.

Dalam perspektif spiritual, kondisi yang berantakan sering dikaitkan dengan energi yang kurang baik. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, ruangan yang rapi dapat membuat seseorang lebih mudah merasa nyaman dan fokus.