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Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 03.27 WIB

Bangun Lebih Awal hingga Meditasi, Intip 8 Kebiasaan Orang Sukses di Pagi Hari

ilustrasi orang yang membaca buku. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang membaca buku. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Cara seseorang memulai pagi dapat memengaruhi bagaimana ia menjalani sisa harinya. Waktu sebelum aktivitas semakin padat bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan tubuh, pikiran, sekaligus menentukan prioritas.

Banyak orang berprestasi memiliki rutinitas pagi yang membantu mereka menjaga fokus dan mengatur energi. Mereka memanfaatkan waktu yang relatif tenang sebelum pekerjaan, pesan, dan berbagai gangguan mulai berdatangan.

Kebiasaan tersebut tidak selalu rumit. Beberapa di antaranya bahkan dapat dilakukan dengan mudah di rumah dan tidak membutuhkan waktu panjang.

Dilansir English Jagran, berikut delapan kebiasaan yang kerap dikaitkan dengan rutinitas orang-orang sukses sebelum pukul 8 pagi.

1. Bangun Lebih Awal

Sebagian orang sukses memilih memulai hari lebih pagi agar memiliki waktu tambahan sebelum kesibukan dimulai.

Bangun sekitar pukul 5 pagi, misalnya, dapat memberikan ruang untuk melakukan berbagai persiapan tanpa harus terburu-buru. Waktu yang tenang juga bisa digunakan untuk membaca, berolahraga, merencanakan pekerjaan, atau sekadar menyiapkan diri secara mental.

Namun, bangun pagi tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tidur. Tidur yang cukup tetap menjadi bagian penting dari rutinitas yang sehat.

2. Minum Air Putih

Setelah tidur semalaman, tubuh membutuhkan asupan cairan. Karena itu, minum air putih setelah bangun dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk mengawali pagi.

Menjaga kecukupan cairan membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi normalnya. Kebiasaan ini juga lebih sederhana dibanding langsung memulai pagi dengan minuman tinggi gula.

3. Melakukan Aktivitas Fisik

Olahraga menjadi salah satu rutinitas yang banyak dilakukan untuk memulai hari dengan lebih aktif. Tidak harus melakukan latihan berat, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, peregangan, yoga, atau jogging ringan dapat menjadi pilihan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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